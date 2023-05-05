美企季績參差 道指曾挫400

雖然美國加息周期臨近尾聲，惟市場對於經濟前景的擔憂日益加劇，加上企業業績表現參差。美股周四早段受壓，道指曾跌400點，報33,013點；標指跌30點，報4,060點；以科技股為主的納指跌69點，報11,956點。

高通莫德納純利齊縮 作為手機晶片公司龍頭的高通（Qualcomm）公布，截至3月26日止的財政季度收入按年下跌16.92%至92.75億美元；淨利潤亦倒退41.92%至17.04億美元。鑑於業績表現疲弱，高通行政總裁艾蒙宣布，將會推動削減成本及精簡營運措施，希望營運支出較上一年度同期減少5%。

該企本季的業績指引也令市場失望，料收入介乎81億至89億美元，以中位數計相當於按年下跌22.27%，跌幅更甚於上一季度。高通股價早段曾挫8.22%。

另邊廂，疫苗研發商莫德納（Moderna）的業績在新冠疫情過後亦開始「回塘」，於截至3月底止一季收入按年大跌69.3%至18.62億美元，純利更勁縮97.83%至7,900萬美元。

不過，公司表示正就今年秋季的新訂單與美國、日本及歐盟進行談判，重申今年最低的新冠疫苗預期銷售額為50億美元。莫德納股價早段曾升2.34%。