歐央行加¼厘 暗示陸續有來

隨着美國聯儲局加息後，歐洲央行亦一如市場預期，在昨日的議息會議後放慢加息步伐，將利率上調0.25厘，使存款機制利率升至3.25厘，主要再融資利率升至3.75厘，利率續創2008年10月以來的高位。行長拉加德在記者會上表示，本次加息周期是一個旅程，「我們仍未到終點」，暗示加息還陸續有來。

料7月停APP再投資 歐元匯價在沒有驚喜的加息後，跌幅稍為擴大至約0.4%，兌1.1019美元，或8.6651港元。

對於加息的決定，聲明內解釋，通脹展望持續高企和長久，雖然近月的通脹率有所回落，但潛在的價格壓力仍然強勁。未來的利率決定將確保政策利率提高到「足夠嚴格」的水平，以實現通脹及時回到2%的中期目標，重申利率仍然是設定貨幣政策立場的主要工具。不過，拉加德未為「足夠嚴格」的水平提供數字上的預測。

歐央行會後聲明還指出，將繼續以有節制和可預測的速度，去縮減歐元體系的資產購買計劃（APP）組合，預計將於今年7月停止APP下的再投資，即相當於每月平均250億歐元（約2,165億港元）。

分析員相信，在下月議息會議歐央行仍有機會加息，幅度最少0.25厘。

加息潮席捲各地，同樣位於歐洲的挪威在歐央行加息後，也宣布加息0.25厘。中東國家卡塔爾的中央銀行將利率上調0.25厘。巴西央行則維持利率在13.75厘不變，亦為該行第6次議息會議後選擇不加息。