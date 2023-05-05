美瀕衰退 市場估年底減息

聯儲上調利率0.25厘 鮑威爾：暫無意降低 美國聯儲局於本港時間周四凌晨公布議息結果，一如預期加息0.25厘，是連續第10次加息。值得注意的是，最新議息聲明未有再提及有關進一步加息的字眼，預示着本輪加息周期已接近尾聲。聯儲局主席鮑威爾明言，原則上「無必要加息至太高水平」，惟同時對市場的減息預期「潑冷水」，重申未打算減息。不過，受到陰霾未散的銀行倒閉潮、迫在眉睫的美國債務上限危機影響，美國經濟正處於衰退邊緣，因此市場並未對鮑威爾的言論照單全收，甚至幾乎一致認定今年底前將減息！

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員認為利率已經「見頂」的機率逾97%，而今年底前減息的機率更高達98.4%。這是由於鮑威爾的言論乃基於通脹仍會持續高企的觀點，惟市場卻一直在擔心經濟很快就會步入衰退，從而導致整體通脹急速回落，特別是假如美國債務上限問題繼續擾攘，經濟將會受到沉重打擊。

白宮：美債倘違約 GDP跌6% 白宮經濟顧問委員會（CEA）發表報告，就美國債限問題可能產生的衝擊作出警告。報告指，即使美國在最後一刻勉強避過債務違約，第三季國內生產總值（GDP）以年率計亦會收縮0.3%，導致失業率升0.1個百分點。

在極端情況下，假如債務違約問題持續一整個季度，則經濟會倒退6.1%，導致830萬個工作職位消失，並將失業率推升5個百分點；而且股市將會暴跌45%，對於退休金計劃的投資表現構成巨大衝擊。更甚者，與新冠疫情引發的經濟衰退不同，政府在債務違約引發的衰退中「無法施行反周期措施」，因此能夠幫助家庭及企業緩解所受衝擊的政策選項有限。

鮑威爾談及債限危機時亦強調，國會需要負起責任，及時提高債務上限。他重申，聯儲局對於債限能做的事情甚少。可確定的是，如無法達成債務上限協議，將對美國經濟造成「高度不確定的」後果，屆時任何人都不應當假設聯儲局能保護美國的經濟，也不應當認為當局能捍衞美國的信譽。

西太平洋合眾銀行擬賣盤 除了由政治角力衍生的債務上限危機，美國商業銀行的倒閉潮，亦可能是壓垮經濟的另一大壓力來源。繼硅谷銀行（SVB）、Signature Bank及第一共和銀行相繼倒下之後，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）據報打算尋求戰略重組，包括融資甚至分拆賣盤，可惜未能找到合適的買家接盤。

外媒引述消息指，由於感興趣的潛在買家不多，PacWest賣盤計劃進展不理想。再者，買家可能要為該行的貸款減值而承受巨額損失，因此找人接盤並不易。PacWest股價於周四曾續挫61.37%，其股價「跌跌不休」的情況，一如此前倒閉的數家銀行。

對於銀行業危機發酵，著名對沖基金經理阿克曼指出，美國的區域銀行正面臨系統風險，監管機構袖手旁觀、未能及時更新並擴大存款保障制度，猶如在棺材上「釘蓋」。他認為，如果聯邦存款保險公司（FDIC）能及時行動保證存款安全，則第一共和銀行可避免倒閉；相反，現在危機若觸發骨牌效應，伴隨而來的是巨大的經濟成本。

鮑威爾言論重點