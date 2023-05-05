港府債務增8% 涉1.5萬億破紀錄

本港經濟景氣度出現回軟迹象，而3年疫情亦令香港的債務大增。駿利亨德森投資主權債務指數報告顯示，香港去年未償還政府債務達創紀錄的1,960億美元（約1.52萬億港元），按年增長8%，增速高於全球平均水平，相等於人均負債逾20萬元。

該報告指出，由於借貸增長與經濟萎縮同步發生，香港的債務佔本地生產總值已上升4個百分點，至54%，是少數升幅顯著的市場；香港人均負債額約2.66萬美元（約20.74萬港元）。

PMI連續兩個月回落 香港創紀錄的債務和更高的利率，意味着借款成本將在未來3年內翻倍，將對納稅人和公共服務造成重大壓力。

另外，標普全球4月香港採購經理指數（PMI）跌至52.4，按月下降1.1個百分點，連續兩個月回落，並且為今年1月後新低。

標普調查顯示，疫情防控措施鬆綁帶動4月經濟增長，尤其內地與香港跨境旅遊全面復常及清關暢順，均帶動生產及新訂單再度上升，不過，兩者升幅都放緩至3個月低位，亦有迹象顯示可能維持低增長；出口訂單及內地業務量均有增長。

企業對前景有信心，加上業務擴張，就業職位連續5個月增長，並創25個月以來最快增速。為應對訂單需求，投入品採購量連升4個月。採購及薪酬等成本壓力明顯，促使產出價格創近12年最大升幅。另外，供應商已連續6個月縮短交貨時間。

標普全球指，擴張速度逐漸減慢是意料之事，雖然價格通脹對訂單需求造成壓力，但增長有望穩定在一個更可持續水平。

香港PMI近期表現