金價衝上2080美元新高

聯儲局一如預期宣布加息0.25厘，並暗示將暫停加息行動，市場預期美國快將出現經濟衰退，刺激避險需求激增，帶動金價走勢愈見凌厲。現貨金周四曾高見每安士2,080.72美元的歷史新高，之後漲幅收窄，並反覆靠穩，升0.2%，報每安士2,043.14美元。

有分析認為，若美國今日公布的4月非農數據稍有差池，市場將繼續憧憬聯儲局暫停加息，從而令美元和美債收益率受壓，推動金價繼續向上；又估計金價企穩2,069至2,075美元之後，升幅有望進一步擴大，上望每安士2,100美元。

星金管首季購68噸 此外，世界黃金協會（WGC）資深分析師Krishan Gopaul在社交平台表示，新加坡金融管理局3月購買了17.3噸黃金，意味該行在首季已經購買了68.7噸黃金，將黃金儲備提升至222.4噸，數量較去年12月底高出45%。印度也買入3.5噸黃金，首季增加7.3噸黃金儲備。據悉，印度央行目前持有794.6噸黃金儲備。

外媒報道，俄羅斯一直以來每年都開採價值約200億美元黃金，而且在俄烏戰爭前由摩根大通、滙豐等大型投行處理。不過，自戰爭以來，因七大工業國集團（G7）和歐盟對俄羅斯黃金拒於門外，所以相關黃金去年中開始就經一眾小型物流公司和商家交易，流入香港、土耳其和阿聯酋等地。