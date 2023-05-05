地產界估樓市交投冧30%

港銀跟隨美國加息，雖然加幅未跟足，但利息成本上升，足以向樓市送上冷風。昨日二手住宅市場隨即錄得蝕讓及劈價出貨個案，其中長沙灣AVA 61開放式單位大手減價15%至304萬元售出，原業主帳面虧損約15.1%。有地產業人士更預計，短期樓市買賣或下挫約三成。

長沙灣二手盤帳貶54萬 鴻發地產梁文楓指，上述長沙灣AVA 61單位為中層F室，實用面積約161方呎，原業主一直用作收租，因移民開價358萬元放售，放盤多時未獲承接，終減價易手，呎價約18,882元。單位2017年一手購入價約358萬元，至今帳貶54萬元。

東涌昇薈昨日亦錄減價成交，美聯吳惠斌稱，屋苑3座高層D室，實用面積約741方呎，屬大兩房連儲物室間隔，累減20萬元，獲來自奧運站屋苑的買家以940萬元購入上址，呎價約12,686元。

萊坊董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒則表示，加息進一步影響新做按揭成本，短期內市場仍沒有充足購買力，部分上車買家或未能通過壓力測試，令樓價受壓。他估計今年內P息仍有機會再上調一次，由於現時實際按息已超過3厘，繼續對購買力及樓價帶來影響。