美債無頂陷泥沼 加息催命苦自招

美國區域性銀行危機暫時緩解，但接下來更糟糕的爛局乃政府債務上限到期，6月1日死線前，國會須放行調高發債上限，否則將令美國陷違約風險。參考過去歷次債務上限危機，兩黨鬧劇過後都乖乖「鬆手」放行，惟如是者，美國發債猶如「無頂」，信用透支始終有盡頭，加上聯儲局持續加息，令債務利息成本不斷上升，這個困局非但難解，更持續削弱美國資產吸引力甚至損害美國的競爭力。美國再不設法治理政府入不敷支的根本問題，國運衰落是必然結果。

美國接連3家地區銀行出事，所謂「冰封三尺，非一日之寒」，正正暴露了這些年聯儲局天量放水，造成嚴重的資產泡沫，監管水平較遜的地區銀行營運風險不斷累積，今年就隨着科技投資退潮而爆破。如今雖有大型銀行出手協助撲火，但接下來，經濟衰退，商業房地產不良貸款好可能是銀行業第二個爆雷點。

一邊火頭暫時受控，但另一邊火頭又再狂燒，所講的是美國政府的債務已達上限水平，若未獲國會放行調高發債上限，政府將陷入停擺狀態，更會危及美債信用。眾所周知，政府運作須大量金錢，主要透過稅收及發債來應付。為防止超額發債影響下屆政府運作，美國國會早於1917年與政府達共識，國會規定發債上限並作監管。可自1917年以來，美國政府已逾百次突破債務上限，平均9個月就調高上限一次，致如今債務上限已調高至31.4萬億美元，比美國經濟總量25萬億美元還要高一大截，所謂的發債上限，形同虛設。

過去，美國債務不斷膨脹，銀紙任印換取全球商品及服務，主要是由其軍事、政治和美元的國際儲備貨幣地位成就，美債被視為「最安全」的資產，坐擁全球資產的定價權。問題是，如今中國崛起成全球第二大經濟體，作為第一大經濟體的美國面臨挑戰。在俄烏戰爭上，戰情顯然非由美國為首的西方經濟體可以說了算，美國在中東的影響力亦在下降，油金體系醞釀變化。這一切最終將會打擊美國的信用與發債能力，非但美國經濟面臨災難，以美元為軸心的百年貨幣信用機制亦有崩潰之虞，得重塑全球經濟、金融和貨幣政策應對。

本來，全球化下美國企業可繼續分享全球經濟發展成果，確保美國政府稅收不絕。偏偏美國要行反全球化、與中國脫鈎，四出煽動紛爭，美企失去中國這大客戶，又要應對產業鏈與供應鏈變局，疊加通脹高企，利率上升，收入無以為繼而支出上揚，盈利倒退最終危及美國政府稅收，還打擊就業與投資。可惜不論是產業組織，抑或行業翹楚企業勸說白宮三思亦無果，拜登政府還準備向中國制裁「加辣」，行為顯然是為政黨的選票多於國家利益，試問如何能讓投資者繼續安心持美債重倉？

過去一年多，聯儲局不斷激進加息，強美元下，美元貨幣信用體系變相讓美元在全球吸血，致使各國主動研設自主獨立的經濟、金融及貿易支付結算體系，雖難一夜改變美元霸權，但長遠必會大減對美元依賴，那美國政府繼續無限調高發債上限的把戲，還能走多遠？