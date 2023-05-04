輪商精選：博阿里反彈 宜考慮16486
近期阿里巴巴(09988)股價表現疲弱，由3月底突破100元關口收市後接連回吐，過去一個月累計跌近20%，落後大市。阿里昨日早段曾跌至79.7元，創一個月新低，及後在80元附近上落，收報80.35元，跌2.36%。有報道指阿里行政總裁張勇透露，阿里雲工程師正在實驗將千問大模型接入工業機械人。
觀察個股輪證資金流向，可見阿里好倉於近期獲資金持續積極吸納，上周二至本周二皆錄得資金流入，合共約6,360萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
低面值可揀29321
阿里股價再跌至近期低位，投資者在部署時建議從風險角度出發，選擇合適市況的產品，避免盲目選擇條款已經變得不合適的產品。此外，由於近期好倉獲資金積極吸納，因此投資者亦需注意部分產品已累積一定街貨。
投資者如看好，可留意阿里認購證16486，行使價90.05元，9月26日到期，實際槓桿5.7倍，為輕微價外、低街貨產品。此外，看好阿里亦可留意認購證29321，行使價99.9元，12月20日到期，實際槓桿5倍，為中期、低面值之選擇。
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