股市估市：港股欠催化劑 提防回吐
內地4月製造業採購經理指數（PMI）再墮入收縮區，服務業PMI亦轉跌。然而，政治局會議重申內地經濟恢復比預期好，政策口脗維持偏穩，印證短期穩增長政策加碼意欲不大。
大市欠缺催化劑，焦點在於美國聯儲局後續降息時間表，恒生指數在公布議息結果前夕挫逾200點，下方支持19,500點。
板塊方面，4月澳門博彩毛收入達147.22億澳門元，連升兩個月，並創過去3年疫情以來最高水平。4月博彩收入按月升15.6%，按年大增近4.5倍，高出市場預期，當月賭收已重返新冠疫情前的62%。
太保估值具上調空間
澳門賭收4月的強勁表現，反映部分客群已在五一假期前提前訪澳門，需求熾熱。5月訪客人次及酒店預訂數字反映開局理想，預計隨着交通運力、旅遊酒店供應等配套改善，博彩企業業績復甦料會進一步加快。
個股選擇方面，可留意中國太保(02601)。太保首季新業務價值增長17%勝預期，表現優於同業。受惠於投資收益高於預期，以及產品、渠道提升，帶動首季淨利潤按年增長27.4%。
此外，核心人力佔比提升，反映團隊架構趨穩；核心人力月人均首年佣金收入、稅前收入均按年大幅提升，印證代理改革逐見成效。預計首季表現強勁可使太保估值獲重估，現價對應2023財年市帳率為0.8倍，低於5年平均水平。該股向上阻力27元，支持位20元。
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