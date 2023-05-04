股市估市：港股欠催化劑 提防回吐

內地4月製造業採購經理指數（PMI）再墮入收縮區，服務業PMI亦轉跌。然而，政治局會議重申內地經濟恢復比預期好，政策口脗維持偏穩，印證短期穩增長政策加碼意欲不大。

大市欠缺催化劑，焦點在於美國聯儲局後續降息時間表，恒生指數在公布議息結果前夕挫逾200點，下方支持19,500點。

板塊方面，4月澳門博彩毛收入達147.22億澳門元，連升兩個月，並創過去3年疫情以來最高水平。4月博彩收入按月升15.6%，按年大增近4.5倍，高出市場預期，當月賭收已重返新冠疫情前的62%。

太保估值具上調空間 澳門賭收4月的強勁表現，反映部分客群已在五一假期前提前訪澳門，需求熾熱。5月訪客人次及酒店預訂數字反映開局理想，預計隨着交通運力、旅遊酒店供應等配套改善，博彩企業業績復甦料會進一步加快。

此外，核心人力佔比提升，反映團隊架構趨穩；核心人力月人均首年佣金收入、稅前收入均按年大幅提升，印證代理改革逐見成效。預計首季表現強勁可使太保估值獲重估，現價對應2023財年市帳率為0.8倍，低於5年平均水平。該股向上阻力27元，支持位20元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）