新盤概況：University Hill第2A期售6個特色戶 套5300萬

新地代理總經理胡致遠表示，項目昨沽出的特色戶間隔包括一房至三房，成交價522萬至約1,171.2萬元，呎價19,121至21,904元。當中售價最高為漾景閣第2座1樓B3室，實用面積556方呎，三房連化妝室間隔，連146方呎花園，呎價21,065元。

該盤今日分別以價單形式發售191伙及招標出售25伙。以價單形式發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實售價325.43萬至1,114.68萬元，折實呎價13,202至18,890元。

天璽8489萬成交 同系多個項目昨日均錄得承接。西南九龍天璽以8,489.44萬元售出天鑽璽的72樓D室，實用面積1,422方呎，屬四房連儲物室間隔，呎價約59,701元。元朗錦田北PARK YOHO Bologna沽出第8A座17樓B室頂層連天台特色戶，為實用面積685方呎三房，成交價1,272萬元，呎價約18,569元。同系何文田Prince Central亦以924.2萬元售出11樓C室一房戶，呎價約30,502元。

他續指，本地查詢的客源分布方面，來自九龍區的準買家佔約五成、港島區佔約三成，其餘來自新界區。經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，最新推出的「置低息高回贈按揭優惠」，銀行同業拆息加1.3厘，現金回贈2.6%，年期最長可至30年。