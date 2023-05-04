二手見紅：第一城鬆綁蝕52萬
大型屋苑蝕本個案持續湧現。沙田第一城兩房單位，減價32萬元後，以528萬元售出，原業主持貨約3年，帳蝕52萬元。
世紀21奇豐袁麗詩表示，上址為39座高層H室，實用面積約304方呎，放盤一個月，開價560萬元，累減約5.7%轉售，呎價約17,368元。原業主於2020年3月以580萬元購入，辣招期滿即放盤，帳面跌價約9%。
香港置業熊建明指，馬灣珀麗灣17座低層G室，實用面積約339方呎，去年曾叫價500萬元，近日售438萬元，呎價約12,920元。原業主2019年以488萬元購入，帳面損失50萬元。
Genova持6年仍損手
半新盤情況相若。中原王勤學稱，5月元朗全區暫錄約3宗二手買賣，包括錦田北PARK YOHO Genova第12座中層D室，減價10萬元，以715萬元沽，呎價約12,285元，一手業主約6年帳面蝕14.2萬元。元朗溱林雙號屋以2,243萬元登記轉售，8年多帳貶逾210萬元。
夾屋都要蝕賣。美聯吳志輝表示，葵涌浩景臺6座中層B室套三房戶，自由市場售670萬元，呎價約11,261元，原業主持貨約3年半帳蝕90萬元。
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