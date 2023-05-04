二手見紅：第一城鬆綁蝕52萬

世紀21奇豐袁麗詩表示，上址為39座高層H室，實用面積約304方呎，放盤一個月，開價560萬元，累減約5.7%轉售，呎價約17,368元。原業主於2020年3月以580萬元購入，辣招期滿即放盤，帳面跌價約9%。