減價不絕：宏景未補價342萬沽

二手居屋交投放緩，業主劈價吸客。鑽石山宏景花園兩房單位減價約兩成後，於未補價第二市場以342萬元成交。

富誠地產林凱薇表示，上述單位為1座中低層K室，實用面積約424方呎，早於去年11月以430萬元放售，其後3度減價，累減88萬元，獲綠表客購入，呎價約8,066元。屋苑2月錄4宗買賣，但3、4月各只錄兩宗。

中原伍潔玲指，荃灣資助房屋祈德尊新邨B座中層L室兩房戶，實用面積約524方呎，3月在第二市場叫價528萬元放盤，上車客議價近半個月，獲減價20萬元，以508萬元購入，呎價約9,695元。

英明苑累劈80萬易手 已補價自由市場都是減價貨才有承接。美聯黃少明指，將軍澳居屋英明苑D座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，3月底開價530萬元，累減80萬元，以450萬元易手，呎價約11,222元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，同區資助房屋茵怡花園5座中層G室，早於去年5月在自由市場叫價720萬元，11月減至650萬元，近日零議價下售出，呎價約13,402元。