平價二手樓受捧

跑馬地頂層470萬拍出 低市價30% 樓市氣氛呆滯，惟低價單位仍獲買家瘋搶。跑馬地一個連天台特色戶昨日大幅減價重新拍賣，並吸引4組買家出價競投，最終搶高逾兩成後僅售470萬元，呎價逾萬元，較市價低出超過三成。另外，旺角銀主住宅單位亦以呎價不足八千元售出。

上述單位經由忠誠拍賣推出，其中跑馬地景光街20號頂層戶，實用面積約443方呎，天台面積約360方呎，以380萬元推拍，經競價後搶高90萬元售出，較開價高出約23.7%，成交呎價約10,609元。

該行馬裕軒指出，上址市價約700萬元，是次售價有約32.9%折讓，主要是原業主為早已移民外地的退休人士，加上單位多年前購入價僅約18萬元，故不介意以較低價格沽貨套現。資料顯示，單位曾於1月中以490萬元推出拍賣，今次開價已大幅調減110萬元，最終成交價較對上一次開價還要低20萬元。

旺角銀主盤呎售$7451 價格一般較市值相宜的銀主盤亦有捧場客，上述旺角振宜大廈低層A室昨以570萬元開價推出，單位實用面積約765方呎，終獲買家以一口價承接，呎價約7,451元購得市區物業。

傳統屋苑近期也不時錄得低價成交。美聯陳昌裕表示，鰂魚涌太古城單日連錄兩宗三房成交，其中衞星閣中層A室，實用面積約701方呎，叫價約1,100萬元，減至約1,028萬元成交，呎價約14,665元。

太古城平估價18%轉讓 據銀行網上數據，該太古城單位初步估價約1,258萬元，是次做價大幅低於估價約230萬元，差幅約18.3%。

此外，新界單幢式住宅樓價向來低水，成為上車客選購目標，個別樓盤做價僅「3球」。中原曾日昇稱，葵涌銀行大廈高層I室兩房戶，實用面積約374方呎，今年1月叫價338萬元，上月下調至320萬元，經議價後進一步減至300萬元易手，呎價約8,021元，新買家為首置客。

該行亦稱，元朗金豐大廈中層B室，實用面積約390方呎，開價418萬元，吸引上車客垂青，議價後以410萬元承接，呎價約10,513元。據悉，原業主2016年以330萬元買入單位，持貨約7年帳賺80萬元，單位升值約24.2%。

近日二手市場低價成交個案