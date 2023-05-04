簡訊一覽
●富智康集團(02038)公布，預計今年上半年將錄得綜合淨虧損，該虧損可能明顯大於去年同期之綜合淨虧損約2,382萬美元，主要是消費需求受到抑制、全球手機激烈競爭和需求及利潤率持續下行、持續進行精簡/重組活動產生的虧損、成本及/或開支、應收帳款額外撥備，以及外匯損失等，惟相關虧損料被收回出售土地可能帶來之收益（估計約為或高於5,100萬美元）部分抵銷。
●鴻騰六零八八精密科技(06088)公布，昨日就向獨立第三方K2 Acquisition出售Autotalks的227.0947萬股訂立協議，代價1,500萬美元，預期公司交易中錄得收益500萬美元（除稅及開支前）。交易完成後，公司將不再為Autotalks的股東。
●中國綠地博大綠澤(01253)公布，接獲公司主要股東博大國際通知，其擬於昨起6個月內透過公開市場或場外交易悉數減持公司持股，涉及不多於9.91億股。
●神州控股(00861)4月接連簽約長泰市算力中心和長春智慧水務項目，分別涉額兩億元人民幣及5,000萬元人民幣。
●市場消息指，由譚雅士家族持有的薄扶林道128號Jessville項目獲買家出價約15億元洽購至尾聲。該項目去年推出市場放售，包括兩座住宅大樓，其中一幢為近年落成的大廈Jessville Tower，以及一座擁有逾90年歷史的大宅Jessville Manor，分別連租約與交吉形式出售。
●全面通關後，核心區商舖趁機放售。美聯旺舖林偉文指，該行代理放售銅鑼灣波斯富街96至106號寶明大廈地下D號舖，建築面積約800方呎，意向價約7,200萬元，呎價約9萬元。該舖由時裝店承租，租約5月中屆滿。資料顯示，中環安蘭街18號頂層複式樓上舖取消交易，物業去年曾以約1.7億元易手。
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