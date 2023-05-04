●市場消息指，由譚雅士家族持有的薄扶林道128號Jessville項目獲買家出價約15億元洽購至尾聲。該項目去年推出市場放售，包括兩座住宅大樓，其中一幢為近年落成的大廈Jessville Tower，以及一座擁有逾90年歷史的大宅Jessville Manor，分別連租約與交吉形式出售。