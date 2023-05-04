龍光離岸債重組傳涉債轉股

外媒報道，龍光集團可能發行7個年期美元票據以置換12隻現有債券，並發行6個年期美元票據以置換其他非公開債務，新票據將於2024至2030年到期，票息率介乎3至5%，半年支付一次，發行後首兩年的利息將以非現金形式支付。與此同時，據報龍光計劃發行最多3.5億美元的強制性可換股票據。

至於內地樓市最新動向，中指研究院發表《百城價格指數報告》顯示，百城新建住宅價格在止住「七連跌」及持平後繼續上升，二手房市場掛牌量持續增加，樓價走勢繼續下跌。

內地二手樓價跌幅擴 報告指，4月份全國100個城市二手住宅平均價格為每方米15,826元（人民幣‧下同），按月下跌0.14%，跌幅較3月擴大0.09個百分點；而新建住宅方面，全國100個城市新建住宅平均價格為每方米16,181元，按月上升0.02%。

中指院表示，從市場表現來看，新建住宅方面4月房企推盤力度略有放緩，前期積壓需求集中釋放後，加上市場熱度有所下降，而重點城市成交規模按月由增轉降。二手住宅方面，市場掛牌量持續上升，成交規模按月亦有所下降，樓價走勢繼續承壓。

另邊廂，內地上市房企世茂股份及美好置業均被實施「其他風險警示」措施。其中世茂股份日前公布，中興財光華會計師事務所對公司《2022年度內部控制審計報告》提出否定意見，公司股票將被實施其他風險警示，今日停牌一天，並於5月5日起實施其他風險警示，其中A股簡稱由「世茂股份」變更為「ST世茂」，會在風險警示板交易，以及股票價格的每日漲幅限制為5%。