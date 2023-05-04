星巴克：中國業務前景未明 股價挫

美國咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）一直指望中國重新開放邊境，為截至4月初止的上季業績帶來曙光，即使關鍵的中國市場同店銷售額於第二財季尚且能恢復增長3%，但公司警告中國業務的前景仍存在不確定性，甚至未敢趁勢調升全年財務指示，對營運前景的保守看法令投資者大失所望，股價於周三早段更急挫逾7%。

上財季收入近零增長 財務總監Rachel Ruggeri透露，自4月3日開始的下半財年起，中國業務平均每周銷售額的增速變得溫和。儘管內地從防疫限制中重新對外開放，但消費行為及國際旅遊均有不確定性，考慮到內地經濟波動的因素，同時在全球形勢清晰度不高之際，星巴克檢視2023財年展望時，只重申維持不變。

單計今年第二財季，星巴克錄收入87.19億美元，與首季的87.13億美元相若；上季淨利潤則約9.083億美元，仍不及去年7月初為止的第三財季表現。非公認會計準則（non-GAAP）的經營利潤率方面，上季為14.3%，比一年前的13%雖有改善，但較今年首季的14.5%卻略有下調。今年3月提早上任為行政總裁的納拉辛漢指，將專注於國際市場擴張等，也坦承連鎖店的食品和技術也有改進的空間。