支付寶假期旅遊消費 較疫前大升七成
內地消費者趁五一假期出行外遊的情緒高漲，社交媒體平台小紅書夥拍出行平台發布《五一旅行趨勢報告》，數據顯示除傳統旅遊目的地外，個性化目的地也逐漸興起，如田園生活相關話題瀏覽量2.4億，相關預訂搜索增近5倍；年輕人出遊趨勢亦因應個人喜好來計劃行程，更反映外出旅行開始復甦回溫。
阿里巴巴(09988)旗下支付寶亦公布，五一假期首3日即4月29日至5月1日，內地消費者使用支付寶平台進行旅遊相關消費的整體支出與疫情前2019年同期相比增長70%，當中包括文化旅遊、酒店、交通、餐飲等支付。
海底撈3日全國接待530萬人
內地餐飲門市重現人潮，海底撈(06862)數據顯示，五一假期首3日全國門店共計接待顧客近530萬人次，按年增約65%。當中，海底撈在新進熱門旅遊城市淄博接待人次，按年增長4.7倍。北京、上海、杭州、成都、廣州、武漢、西安、大理等一線熱門旅遊城市門店也穩步上漲，接待人次平均增幅近40%。
此外，海底撈外賣生意也迎來增長高峰期。單計過去周一，海底撈的外賣訂單量按周急升68.8%，外賣收入亦飆升81.3%，其中，大額訂單數量增長尤其顯著。業界指出，今年不少消費者選擇城市郊旅露營或組織親友聚餐，讓聚會型外賣需求大大增加。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：