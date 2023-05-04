支付寶假期旅遊消費 較疫前大升七成

內地消費者趁五一假期出行外遊的情緒高漲，社交媒體平台小紅書夥拍出行平台發布《五一旅行趨勢報告》，數據顯示除傳統旅遊目的地外，個性化目的地也逐漸興起，如田園生活相關話題瀏覽量2.4億，相關預訂搜索增近5倍；年輕人出遊趨勢亦因應個人喜好來計劃行程，更反映外出旅行開始復甦回溫。