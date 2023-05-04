受惠重啟經濟 萬豪首季利潤倍飆

隨着各地走出新冠疫情，全面重啟經濟，全球旅遊業終於出現遲來的復甦浪潮。美國上市、全球大型酒店集團萬豪國際（Marriott International）公布，今年首季營收和盈利均勝預期，主要受惠各國全面解封，尤其是內地旅遊需求急速復甦，同時集團上調盈利預測，可見前景持續向好。

漢莎航空虧損收窄 萬豪首季營收大增34%至56.2億美元，優於市場預期的54.1億美元；淨利潤7.57億美元，較去年同期增長一倍；每股盈利2.43美元，若排除一次性項目，經調整每股盈利2.09美元，亦優於市場預計的1.84美元。

季內，營運指標可供出租客房收入（Revenue Per Available Room）較去年同期大增34%。其中，美加以外市場相比去年同期大增63%，明顯受惠於內地年初起解封防疫重啟經濟。首季大中華地區市場已回到疫情前水平的95%，而內地已完全恢復到2019年水平。公司預計，今年經調整每股盈利可達7.97至8.42美元，高於先前預計的7.23至7.91美元。

酒店業景氣轉好，航空公司亦久旱逢甘露！德國航空企業漢莎航空（Lufthansa）公布，今年首季虧損4.67億歐元，按年收窄20%；營業額70.2億歐元，按年增加40%。公司稱，按目前機票預訂情況、乘客收益率情況推斷，有信心第二季除息稅前盈利（EBIT）可超越2019年同期7.54億歐元的表現；又料今季客運部門運力可達疫情前82%，全年達85至90%。

日航全年轉賺20億 此外，連蝕3年的日本航空（JAL）截至今年3月底止年度錄得淨利潤344.2億日圓（約19.86億港元），而上一個年度則錄得虧損1,775.5億日圓。至於日航的競爭對手全日空（ANA）去年度也轉賺894億日圓。

展望本年度，日航料淨利潤可增加59.8%至550億日圓；收入有機會增至1.66萬億日圓，增幅約20.5%。至於日本國內航班需求，估計平均將恢復到疫前的94%；國際航班則將回復至65%左右。