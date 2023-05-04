百勝上季多賺1.8倍

集團上季收入29.17億美元，按年增9.33%，經營利潤按年更狂飆1.17倍，至4.16億美元，均創歷來首季新高。不計外幣換算影響，同店銷售按年增8%，當中肯德基及必勝客分別增加8%及7%。該企港股報價昨一度升逾6%至514.5元，創逾一年半新高，全日收報504元，逆市升4%。

同店銷售仍低過2019年 同店銷售增長加上成本結構調整，及來自政府和業主臨時補貼，帶動上季餐廳利潤率按年急增6.5個百分點至20.3%，但部分被增加促銷力度帶來的成本增加及工資成本上漲所抵銷。首席執行官屈翠容補充，集團數碼化生態系統持續釋放整個業務運營的潛力，亦通過跨門店管理組共享等方式提高生產力。

集團首席財務官楊家威稱，首季銷售按年及按季皆回升，乃由於集團抓住疫情防控放寬帶來的機遇，繼而提振銷售。不過，集團仍處於復甦的早期階段，農曆新年期間銷售得到旅遊需求釋放所提振，惟農曆新年後同店銷售仍較2019年低10多個百分點，今年需着力提振銷售，相信推出高性價比的活動乃帶動客流和銷售的重點。

成本方面，楊氏預期，接下來幾個季度通脹壓力會逐漸增加，來自臨時補貼的利好影響亦將逐步減少。由於宏觀環境充滿挑戰且疫情仍構成潛在風險，復甦進程和速度仍有不確定性。不過，集團有信心通過制訂多種情景的應對方案，更有彈性的成本結構和快速應變的營運能力，能夠在順境中抓住機遇，在逆境中保持韌性。

門店淨多233家 維持擴張 該企維持擴張步伐，上季淨增233家門店，於3月底集團門店約1.31萬家，當中肯德基上季淨增145家分店，至9,239家；必勝客淨增80家分店，至2,983家。值得留意的是，雖然堂食客流回升，外賣銷售仍然持續增長，首季外賣銷售約佔肯德基及必勝客餐廳收入之36%，與去年同期持平。至於數碼訂單（包括外賣訂單、手機落單及自助點餐機訂單）首季約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入之89%。

因應首季業績勝預期，投行摩根士丹利維持對百勝中國「增持」評級，目標價70美元；至於高盛則認為百勝中國的餐廳利潤率表現佳，證明減省成本計劃以及具敏捷的商業模式，予目標價579元，維持「買入」評級。

百勝中國首季業績摘要 百勝中國近月股價走勢