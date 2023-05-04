天韵進軍華運動飲品市場 港下季銷售

山東廠房年產4億罐 目前「享派」系列於山東廠房生產，主席兼行政總裁楊自遠透露，當地產能約每年10萬噸，約等於4億罐；另正於雲南建設新生產線，預計最快明年第二季投入運作，年產能約5萬至10萬噸，屆時將按市場實際需求再作調整。

「享派」的每罐零售價為5.6元（人民幣‧下同），楊自遠認為，現時內地主流的功能性飲料單品價格約5至6元，加上新品添加水果粒，認為定價屬合理範圍。

新產品提供黃桃、青蘋果、梨及士多啤梨4款口味，楊雲耀預告，未來將推出熱帶水果款式；並計劃贊助兩至3個不同運動的中國國家隊作品牌推廣。