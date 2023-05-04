恆宇股價兩日插九成
澳門裝修工程及金融公司恆宇集團(02448)主席謝振宇部分持股被「斬倉」，昨日復牌後股價繼續波動，收市再插11.68%，收報0.34元，成交達1.52億元，兩日累計急瀉90.28%。
主席持股遭斬倉
該公司開市前公布，謝振宇持有的9,977萬股公司股份，周二被數間證券公司透過保證金證券帳戶在公開市場強制出售，令他在公司的持股比例降至約49.81%，仍是大股東。不過，翻查公司2022年年報，並無提及曾經有押股。
消息令公司股價持續異動，昨日復牌高開15.58%，報0.445元；一度抽升24.67%，高見0.48元；及後掉頭跌最多14.28%，低見0.33元。
值得留意的是，去年12月斥資逾1.6億元，買入4,030萬股或5%恆宇股權的新世界發展(00017)非執行董事鄭志恒持股帳面價值大縮水。以當時每股平均價3.976元計，購入不足半年的相關股份，估計帳面勁蝕逾1.46億元。翻查昨日股權披露，暫未見鄭氏持股有變化。
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