主席持股遭斬倉

該公司開市前公布，謝振宇持有的9,977萬股公司股份，周二被數間證券公司透過保證金證券帳戶在公開市場強制出售，令他在公司的持股比例降至約49.81%，仍是大股東。不過，翻查公司2022年年報，並無提及曾經有押股。