絲絲講場：沙特主權基金加薪三成挖銀行家

香港政府成日話搶人才，但其實人才通常都係講金唔講心，邊度人工高、福利好咪去邊度囉。最新連中東石油大國沙特阿拉伯都加入搶人才行列，揮金如土，加薪三成搶銀行家。不過，睇落香港都唔係完全冇優勢喎！

話說沙特之前已講明，國際公司如果要同沙特做生意，必須要有實體公司喺沙特出現。搞到一眾國際銀行、投行都要紛紛喺首都利雅得成立辦公室或地區總部。

高盛滙豐人才被撬走 另外，沙特隻主權基金「公共投資基金」（PIF），10年前只得40個人運作，依家「增兵」到2,000人，變相要同國際銀行一齊搶人才。PIF資產規模達到6,000億美元，請人當然唔會手軟。人工加30%之外，另加住屋、子女教育、回國機票等津貼，薪金仲可以免稅。

聽講唔少高盛、滙豐嘅銀行家都被PIF撬咗去。滙豐更被人戲稱為訓練學校，專門訓練人才畀人撬走。聽講滙豐間唔中都會搞類似「同學會」嘅舊同事聚會，幫大家擴闊人際網絡，打工仔最緊要多路數。

咁香港嘅優勢喺邊度呢？最重要係香港多姿多采囉。因為據講，利雅得係一個幾悶嘅城市，冇咩娛樂，加上宗教關係，全國禁酒。所以唔係人人都頂得順。如果你係銀行家，又願唔願意去沙特做開荒牛呢？

余絲韻