挪威NBIM撐滙控高管 將反對小股東兩議案

香港散戶愛股滙控的股東會事態發展全城矚目，不少機構股東更陸續選邊站隊，持有滙控約3%的第四大股東挪威央行投資管理（NBIM）表態，屆時將會反對由香港小股東發起的兩項決議案，即每年固定派息及推動管理層定期考慮結構性改革，但沒有進一步解釋。

高盛上調目標價至81元 繼兩大投票顧問機構Glass Lewis和ISS，早前呼籲投資者反對該兩項議案之後，據報加州公務員退休基金等機構投資者，亦已承諾在股東會上力撐滙控；其他主要股東包括貝萊德及道富銀行拒絕評論。

投行高盛表示，回購股份及管理層考慮出售加拿大業務等兩個利好因素，都未反映在股價之中，且中港通關有利財富管理收入及貸款增長，上調滙控目標價至81元，維持「買入」評級。

摩通籲投資者趁機獲利 摩根大通亦指，滙控首季業績主要受非利息收入理想及成本較低所帶動，其股價短期內或向上；惟建議投資者應趁機獲利套現，理由是淨息差或已見頂，又預期滙控撥備前利潤及利潤增長在今年首季已達到高峰，維持集團「中性」評級及目標價61元。

滙控股價昨曾回落1.36%至57.85元，臨近收市抽高曾見59元，收報58.85元，升0.34%，連漲兩個交易日。