挪威NBIM撐滙控高管 將反對小股東兩議案
滙豐控股(00005)將在周五召開股東會就應否分拆亞洲業務等議案進行表決，據報滙控主席杜嘉祺（Mark Tucker）最近幾周就此與主要股東討論，有主要股東擔心任何分拆將影響滙控美元結算及其貨幣等業務營運。
香港散戶愛股滙控的股東會事態發展全城矚目，不少機構股東更陸續選邊站隊，持有滙控約3%的第四大股東挪威央行投資管理（NBIM）表態，屆時將會反對由香港小股東發起的兩項決議案，即每年固定派息及推動管理層定期考慮結構性改革，但沒有進一步解釋。
高盛上調目標價至81元
繼兩大投票顧問機構Glass Lewis和ISS，早前呼籲投資者反對該兩項議案之後，據報加州公務員退休基金等機構投資者，亦已承諾在股東會上力撐滙控；其他主要股東包括貝萊德及道富銀行拒絕評論。
不過，股東會大局仍未定。因為滙控最大單一股東中國平安(02318)表明「原則性支持」兩項決議案，即使滙控周二已交出一份讓市場驚喜的首季成績表，試圖向市場證明集團現行策略有效，但平保旗下平安資產管理卻似乎不賣帳，強調首季業績完全沒有減少對其戰略和基本表現上的根本性擔憂，重申滙控有必要推動結構性的戰略重組改革。
投行高盛表示，回購股份及管理層考慮出售加拿大業務等兩個利好因素，都未反映在股價之中，且中港通關有利財富管理收入及貸款增長，上調滙控目標價至81元，維持「買入」評級。
摩通籲投資者趁機獲利
摩根大通亦指，滙控首季業績主要受非利息收入理想及成本較低所帶動，其股價短期內或向上；惟建議投資者應趁機獲利套現，理由是淨息差或已見頂，又預期滙控撥備前利潤及利潤增長在今年首季已達到高峰，維持集團「中性」評級及目標價61元。
滙控股價昨曾回落1.36%至57.85元，臨近收市抽高曾見59元，收報58.85元，升0.34%，連漲兩個交易日。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：