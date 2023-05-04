港股曾挫四百 失守牛熊線

成交7個月最少 科網濠賭板塊捱沽 香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日全線上升，其中與樓按相關的一個月期HIBOR更衝上近4個月新高，市場預期港息勢必跟隨美國加息，嚇窒港股。恒生指數曾挫近400點，收報19,699點，再度失守俗稱牛熊分界線的250天線即19,718點，成交額更縮減至只有663.33億元，為去年10月7日以來低位。

一個月拆息連升10日 作為銀行同業拆息按揭（H按）計劃定價標準的一個月期拆息周三報3.55333厘，連升10個交易日，累升逾0.73厘；兩個月及3個月期拆息亦升至3.74095厘及3.89929厘，同創7周高位。至於隔夜拆息亦反彈，處於3.21厘水平。

港美息差擴大，為套息交易活動提供誘因，並引發近期港元匯價持續貼近7.85港元兌每美元的弱方兌換保證。香港金融管理局總裁余偉文於收市後在網誌派「定心丸」，強調香港是國際金融中心，多年來資金流進流出是尋常事，資金流出港元體系不一定代表資金撤離香港。

金管籲管好利率風險 他表示，在聯繫匯率制度下，港元拆息會趨近美息。隨着美國持續加息，港元拆息亦已逐步上升。企業和市民應該對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。金管局會繼續密切監察市場情況，維持貨幣及金融穩定。

可惜在官員出口術前，港股已明顯受壓。恒指昨低開247點，報19,686點，跌幅曾略為收窄，但見19,721點全日高位後沽壓持續，一度低見19,538點，最終收跌234點或1.18%，結束4日升勢。國企指數收報6,589點，跌90點或1.36%；科技指數收報3,835點，跌63點或1.63%。

特專科企准納入科指 信誠證券聯席董事張智威認為，港股受美國銀行危機的衝擊相對有限，未宜看得太淡，恒指跌到19,500至19,600點水平，不妨留意入市機會，目標先看兩萬點大關。

另外，本港自3月起允許尚未有盈利或收入的特專科技公司上市，儘管目前仍未有相關企業登場，惟恒生指數公司已作好部署，昨宣布特專科技公司可被納入恒生指數系列的選股範疇，但不包括恒指和國指兩大旗艦指數，新措施將從6月30日的指數季檢開始實施。換言之，特專科技公司只要達到相應流通市值要求，可納入科指以至港股通投資範圍所參考的恒生綜合指數。

恒指反覆回落