馬國加息1/4厘 料核心通脹高企

全球各地央行繼續加息遏通脹！繼澳洲央行日前出乎預期加息0.25厘後，最新馬來西亞央行亦意外調高利率0.25厘，將隔夜政策利率升至3厘。該央行直言，雖然近月整體通脹有所回落，但由於需求仍然牢固，所以預期核心通脹將維持高位。

澳洲零售增速逾一年最慢 馬來西亞央行在議息聲明中提及，今年首季在內需帶動下，國內經濟將進一步擴張，反之出口增速則會放緩。另今年通脹和核心通脹預期介乎2.8至3.8%，勞工市場情況改善，家庭支出保持彈性，而遊客人數回升可提振旅遊相關活動表現。

至於同屬亞太區的澳洲，3月零售銷售按年增速創逾一年最慢。澳洲統計局公布，3月零售銷售按年升5.4%，低於2月時的6.4%；按月計升幅則加快0.2個百分點至0.4%，略高於市場預期。

期內民眾食品及外出用餐開支增加，按年升1.5%，但受累生活成本壓力及借貸成本增加，消費者減少對服裝、家品及百貨商品的支出，相關開支按年跌幅介乎0.2至1%不等。不過，消息公布後，澳元匯價變動不大，在66.6美仙附近徘徊，兌港元則報5.2316。

另邊廂，市場注視鄰國的新西蘭會否跟隨加息。事關該國統計局數據顯示，3月失業率維持在3.4%，較外界估計的3.5%為低；就業人數按季升幅加快至0.8%，好過市場預期的升0.4%；工資按年增幅則有4.5%。此外，歐元區3月失業率按月回落0.1個百分點至6.5%。

至於上周對息口按兵不動的日本央行，行長植田和男則指，由於亞洲對歐美銀行「爆煲」具抵禦能力，所以跟世界各地相比，亞洲經濟面臨的風險較小。他又稱，內地經濟目前表現良好，但長遠可能面臨地緣政治風險加劇的壓力。