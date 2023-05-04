中石化等傳780億投資沙特天然氣

大摩估供應穩 削期油預測 外媒報道，中法兩大油企及一些專門投資基建的私募基金，均有意洽商投資沙特阿美的天然氣項目，而有關天然氣田乃全球最大未開採項目之一，預計後年開始生產，惟沙特阿美和道達爾發言人對事件不予置評。

與此同時，大行摩根士丹利最新向油價吹「摩」笛，下調布蘭特期油價格預測，主要是預計下半年原油供應緊張情況減弱，故將第四季布油目標價大降12.5美元至每桶75美元，同時將明年首季布油價格下調10美元至85美元。

另方面，俄媒報道，俄羅斯首季天然氣產量按年跌10%，至1,800億立方米；3月天然氣產量下跌10%至610億立方米，而俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）首季產量跌近18%。

瑞銀撐金價年底上2100關 至於與油價走勢背馳的黃金價格繼續反覆向好。瑞銀估計，金價今年底將觸及2,100美元，明年3月甚至會上望2,200美元，原因是投資者對黃金有避險需求。

不過，所謂「針無兩頭利」，金價上升對金礦商而言卻未能受惠。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師最新表示，由於通脹升溫及產銷量低迷，推高金礦商的成本，對業績構成壓力，並料全球金礦商巨頭紐蒙特（Newmont）及巴里克黃金（Barrick Gold）首季金礦產量有所下滑。金價周三窄幅上落，現貨金每安士曾見2,008美元，微跌0.39%。