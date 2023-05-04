美就業數據勝預期 非製造業PMI微升

美國聯儲局是否將暫停加息步伐不無變數，利率料在一段時間維持高企，加上市場對美國銀行業的憂慮未消，投資者的避險情緒仍然高漲。

美股早段個別發展 美股3大指數周三早段個別發展，道指曾跌48點，報33,635點；標指曾升17點，報4,137點；以科技股為主的納指升72點，報12,152點。

對於美國息口走向，白宮經濟顧問委員會成員布希表示，聯儲局為抑制通脹而加息，對銀行業產生了負面影響，並警告共和黨人不要在美國經濟上「玩遊戲」；又指不應通過提高美國31.4萬億美元債務上限以換取政府大幅削減開支的提案，坦言將會導致經濟惡化。布希認為，美國經濟依然強勁，不希望偏離目前的軌道。

數據方面，作為美國經濟重要風向指標之一，俗稱「小非農」的美國4月ADP新增私人就業職位為29.6萬個，高於市場預期的15萬個及前值的14.5萬個。同時，美國3月職位空缺連續3個月下跌，勞工部職位空缺及勞動力流動調查報告顯示，截至3月底職位空缺減少38.4萬個至959萬個，空缺數目低過市場預期。

此外，美國4月ISM非製造業採購經理指數（PMI）為51.9，高於市場預期的51.8及前值的51.2。

美國商務部公布，3月工廠訂單按月增長0.9%，扣除運輸項目的工廠訂單按月跌0.7%；3月耐用品訂單經修訂後按月增長3.2%，與初值相同；而扣除運輸項目的耐用品訂單經修訂後增長0.2%，升幅小過初值；扣除飛機的非國防資本材訂單修訂後按月下跌0.6%，跌幅大過初值。

艾肯公司遭「空」襲 企業消息方面，沽空機構Hindenberg Research又出動搵食，最新目標是有「華爾街狼王」之稱的維權投資者艾肯。消息指出，艾肯的控股公司Icahn Enterprises在日前遭到Hindenberg Research狙擊，周二股價急插19.95%。

Hindenberg Research批評Icahn Enterprises「誇大」其資產價值，又認為艾肯在該企持續虧損的情況下過度槓桿化，指這種組合很少有好結果，認為目前高逾15%的股息率是不可持續，公司的現金流和投資業績「不支持」高股息率。艾肯發聲明反擊指，Hindenberg Research的報告只是以Icahn Enterprises的長期利益相關者為代價，從中做淡獲利。