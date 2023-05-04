FRB易主恐招4大惡果

美國第一共和銀行（FRB）日前被監管機構接管，並由同業摩根大通收購其大部分資產。

歐洲最大保險公司安聯首席經濟顧問埃利安（Mohamed El-Erian）發文指，是次FRB的交易將導致金融業出現連帶性損失，且有4大潛在後果，包括美國金融體系度集中、市場質疑存款保險機制的本質、銀行信貸趨向緊縮，以及政府承擔的FRB壞帳較預期高，監管機構忽視了部分潛在問題。

富國銀行行政總裁沙夫（Charlie Scharf）亦開腔回應銀行業危機，直言行業將充斥波動及震盪，但認為「將所有地區性銀行混為一談是毫無意義」，而觀乎美國大部分銀行表現都超級強勁，所以估計未來不會有更多銀行倒閉。

法巴上季純利飆1.4倍 紐約證券交易所表示，將讓FRB股票退市，涵蓋普通股及7種不同類型的公司優先股，而該銀行所有股票經已暫停買賣。

值得留意的是，國際評級機構標普全球最新將FRB的信用評級，降至「CC」的垃圾級別，亦即預計該銀行近乎肯定出現違約。

在歐美銀行業流動性風險大增之下，銀行股的首季業績亦備受市場關注。最新有歐洲的法國巴黎銀行（BNP Paribas）公布，今年首季純利44.35億歐元，符預期，按年增長1.41倍，主要受惠出售美國美西銀行（Bank of the West）帶來的額外收益。

期內法巴收入按年增長1.38%，至120.32億歐元；普通股權一級資本比率（CET1）從去年第四季的12.3%提高到13.6%；惟成本對收入比率按季升7.8個百分點至76.4%。法巴股價周三曾跌1.87%。