美晶片業：須做中國生意

促白宮釐清投資規則 確保企業獲法案資助 美國限制高端晶片輸往中國，殊不知當地的晶片業者反而成為磨心。美國半導體協會（SIA）炮轟華盛頓政府，指「國家安全的優先事項是取決於政府，與我們無關」，坦言半導體業不能失去中國的龐大市場，並指「我們不是唯一提出這一主張的行業」，呼籲美國當局釐清投資規定。

SIA總裁兼行政總裁諾伊弗（John Neuffer）表示，需要在中國市場做生意：「我們的工作是確保政府在採取措施維護國家安全時，知道它會產生甚麼商業影響」。他認為，華府能夠務實地掃清商業障礙，在確保當局的晶片法案成功同時，業內的公司亦可以獲得資金。

該組織全球政策副總裁古德里奇（Jimmy Goodrich）補充，冀當局能夠明示「交通規則」，確保政府所認為的國家安全問題，能夠獲得妥善界定，並且這些規則需要是「透明和可預測的」。他又批評兩屆美國政府在國家安全和貿易限制方面的政策，讓人有坐過山車之感，大上大落；又指企業做生意想要制訂5年計劃，然而未來6個月會發生甚麼還不知道，「會帶來很多不確定性和挑戰」。

台積電美代工費貴30% 美國總統拜登去年8月簽署《晶片與科學法案》，一方面透過巨額產業補貼吸引晶片公司在美國建廠，推動晶片製造回流美國本土。另方面嚴限從法案中獲得補貼的企業今後10年內在中國等「受關注國家」的半導體製造投資，禁止進行部分聯合研究、技術授權等。

另外，美國又與日本、南韓、台灣共組「Chip4」晶片聯盟，並且限制這聯盟以外的盟國將高端晶片技術輸往中國，當中包括限制荷蘭的光刻機巨頭ASML將極紫外光（EUV）光刻機輸往中國，直接令ASML的訂單減少。

美國以補貼利誘企業在當地設廠，但無助扭轉本土製造成本長期高企的問題。據台媒消息，晶片代工大廠台積電已開始擬定海外新廠代工價格策略，估計美國廠代工價較台灣生產貴三成；日本在美廠成本亦要高於日本本土約一成。為了力守長期53%毛利率目標，除了佔營業收入四分之一的蘋果公司（Apple Inc.）訂單價格不變外，台積電今年對其他客戶或要加價6%。市傳多個大客戶或因而要將訂單轉移至三星電子或英特爾（Intel），惟消息仍有待證實。

AMD首季轉虧 收入挫 事實上，美企困境已開始反映在業績表現上。在全球需求收縮之下，連晶片業大公司美國的超微半導體（AMD）亦要損手，今年首季收入按年下跌9.07%至53.53億美元，稍勝預期的53億美元，但錄得虧損1.39億美元（約10.84億港元），按年由盈轉虧，每股虧損9美仙。受績差困擾，AMD周三早段股價挫8.89%。

福特內地市佔僅2% 美企在華發展也非一帆風順。美國汽車大廠福特擬將生產線帶回美國本土，今年2月曾宣布投資35億美元，與內地車用電池大廠寧德時代（CATL）合作於美國密歇根州建造新能源汽車電池工廠。近日福特公布，上季扭虧轉賺18億美元，勝市場預期，但指在華表現欠佳，去年內地市場佔有率僅2.1%，息稅前虧損5.72億美元。

集團行政總裁法利（Jim Farley）在業績電話會議上表示，未來在中國市場的戰略將發生變化，公司將在中國減少投資，更精簡，更專注高回報業務。

全球晶片銷售急挫 AMD首季業績摘要