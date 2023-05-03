世界中心向東移 亞洲迎接新紀元

過去數十載的全球化下，西方經濟體充分利用亞洲製造成本低廉的優勢，來延續自身發展榮景。同時，亞洲經濟體也在利用西方資本、人才與技術，快速成長，其中中國崛起更是一大典範。所謂「逆水行舟，不進則退」，以美國為首的西方經濟發展體制長時間缺乏改革，當發現亞洲崛起帶來威脅，就貿然推動反全球化，以脫鈎手段打壓競爭者，想利用僅餘霸權推倒重來，以保江山。問題是世界中心向東移之勢已無法逆轉，亞洲諸國得明白自身處境，逆境自強，主動加強區域協作和構建共同體系，共建亞洲經濟新紀元，為保障全球可持續發展提供良方。

風水輪流轉！千年之前，全球三分之二經濟總量曾來自中國和印度兩大亞洲古國，直至19世紀歐洲工業革命，世界經濟轉移至歐洲，繼而是美國。過去數十年，全球化造就美元單一貨幣體系獨霸全球，而美元化也成就了全球化發展，政經的超級力量讓美國發展成全球第一大經濟體。

可西方資本與技術投入，亦帶動亞洲新興經濟體及發展中國家的經濟發展。本來全球化下東、西方共同成長，最終能互惠共贏。偏偏這些年歐美經濟結構問題頻生，發展未能與時並進，至經濟持續低增長，也開始感受到亞洲尤其是中國快速崛起的威脅。美國為保霸權推翻全球化體系，尋求與中國脫鈎，改變的非但只是中美關係，更分裂全球產業鏈和供應鏈，引發貿易與製造業大洗牌。

惟美國低估自身問題，政府長年入不敷支、舉債度日；新冠疫情更令聯儲局祭出無限量寬貨幣政策，銀紙任印，政府債務貨幣化，讓美債持有者愈感不安，損耗美元信用。

美國更意想不到的，乃俄烏戰爭演變成持久戰，對俄羅斯施以的極端金融制裁，更與反全球化產生化學作用，讓全球貨幣體系思變，加速去美元化；而對歐洲的能源支援，更讓中東諸國認清與美國的關係已由盟友轉為競爭對手，加速全球能源體系轉變，也令這數十年支持美霸的油金體系面臨瓦解。

本來由西方主導的貨幣、能源、貿易、製造與供應等重要範疇，如今均處變局，方向都是由美國或美元的中心，朝向多元均衡、創新嘗試。可見美國在搬石砸腳，變相為處高速發展的亞洲提供千載難逢的突圍機遇。

近年東盟十國主動推動貨幣結算改革，中國也積極加快人民幣國際化；金磚國家謀擴容，就連中東產油國沙特阿拉伯都與中國愈行愈近。究其原因，全球都深明未來全球經濟增長中心就在東方，而中國就是全球經濟「東方化」的火車頭，愈早加入共謀發展，參與重塑新發展模式，就愈有利保障自身的話語權。

誠如國際貨幣基金組織所言，今年全球經濟增長動力在亞洲，這不只是短期現象，更會成長期趨勢。若中印能合作，有助亞洲克服發展分散的問題，為加強區域經貿協作、共謀發展提供更大誘因，冀能建立更穩定、更具可測性、更多元均衡的新全球化經濟發展模式。