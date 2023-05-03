輪商精選：滙控好友留意60663
大型銀行滙豐控股(00005)首季列帳基準除稅前利潤128.86億美元，按年增長逾兩倍，好過市場預期，同時恢復派發第一季度股息0.1美元，目前意向今明兩年的派息比率為50%。滙控亦擬於股東周年大會後展開最多達20億美元的股份回購，又指如資本處於適合水平，集團或會於今年及往後進一步回購股份。
滙控昨日中午公布季績後股價顯著做好，突破58元水平，兼具成交增加配合。即市輪證資金流數據顯示，昨日好、淡資金流較為分歧。好倉方面，個別滙控貼價牛證明顯有資金留意；淡倉則部署認沽證較多。
12629較適合短炒
除業績之外，美國聯儲局本周公布的議息結果或會對環球金融股有影響，另外滙控周五亦將舉行股東周年大會，料將持續成為市場焦點。
如投資者希望捕捉短線上落，看好可參考滙控認購證12629，行使價67.82元，實際槓桿12.9倍，9月22日到期。如計劃趁高做淡，可留意滙控認沽證12754，行使價49.95元，實際槓桿14倍，7月21日到期。
牛熊證選擇方面，看好可留意滙控牛證60663，收回價54元，實際槓桿約12倍；看淡可參考滙控熊證54416，收回價61.8元，實際槓桿約11倍。
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