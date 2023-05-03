名家筆陣：3潛在因素左右投資趨勢

大部分投資者都只注重短期因素，而忽略了長期趨勢的重要性。然而，其實如了解長期的經濟變化，對選股和資產分配都有事半功倍之效。

例如在上世紀80年代，最重要的兩個結構性改變為聯儲局前主席沃爾克大幅加息至18厘和把新興市場的生產力帶進環球市場，這兩者導致通脹壓力下跌，利率長期走低，資產價格飛漲。如果從80年代中開始，投資者持之以恒地持有長債、股票和房產，便能輕鬆地獲得不錯的回報。

全球已告別低通脹時代 過去已經過去，未來又如何？投資者可能要有心理準備，低通脹時代已經過去。雖然估計不會回到上世紀70年代末，通脹在10%水平以上徘徊的情況，但維持在過往2%的水平基本也是機會渺茫，暫時看到3個原因。

第一，環球人口撫養比率已經進入了轉折點。此比率在過去半個世紀左右不斷下跌，代表受養人口（15歲以下和65歲以上）相比在職年齡人口不斷減少。理論上來說，受養人口可以看成為需求方，在職人口可以看成為供給方，當供加求減時，價格便難以上升。這部分解釋了為何在過去30多年，通脹相對容易受控。

根據聯合國世界人口展望研究，撫養比率從10年前已經開始停止了下跌趨勢，進入了平穩期。從2027年起，世界人口撫養比率更會開始進入上升軌道。而高收入國家和中國，上升走勢更早於2008年環球金融風暴之後便已經出現。

在環球貿易層面，公司目前仍可以通過把供應鏈從中國向東南亞國家遷移來控制成本，但控制成本的難度應該也會愈來愈高。歐美國家的服務行業應更早便察覺到人手短缺對成本造成的壓力。西方國家在過去數年，不斷推遲退休年齡，既是因為退休金不足，也是因為人手短缺。

第二，環保成本的壓力將會不斷上升。例如中國計劃在2030年之前實現碳達峰，在2060年前實現碳中和。無論是安裝減排設備或是在市場上購買碳排放權，都不約而同地增加了企業的成本，最終也會反映在物價上。

第三，中國和西方政治分歧加劇，將會導致去全球化，令生產成本上漲。全球化的好處是各國能盡顯所長，負責生產自己成本最低的產品，再經過貿易，把產品賣到國外。這個過程自然而然地壓低了通脹。過去數年，特別是疫情肆虐後，有不少國家突然發覺某些生產工序過於依賴別國會影響國家安全。因此這兩年，逐漸看到部分國家把一些生產工序回歸本土，但這樣做，難免會增加通脹壓力。

改變企業收入分配結構 投資者要考慮的是，如以上假設真的發生，會如何影響包括中國在內的環球投資市場。在過去數十年，有不少人抱怨，經濟雖強，但只有收入頭1%的人受惠，大部分人實際工資基本上沒有多大改變。但如勞動力短缺問題加劇，員工的議價能力也會得到改善，這代表公司收入分配會漸漸從股東移向僱員，公司盈利增長或會慢於經濟增長。

另一點要考慮的是當勞動人口相對於受養人口減少，公司或需要投資更多設備，來保持競爭能力，這對設備製造商應有所助益，而通脹和利率上升也通常對銀行相對有利。

上述推算也不是毫無破綻，暫時想到有兩點可能會影響以上推理。第一，最近人工智能發展一日千里，如真的能取代白領工作，撫養比率上升問題或能推遲。第二，中國經濟過去幾年受到疫情、房地產調控、互聯網企業監管等問題所影響，民眾消費變得謹慎，如成為習慣的話，會對內地經濟造成通縮壓力，部分抵銷了內地撫養率上升造成的潛在通脹壓力。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）