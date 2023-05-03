新盤概況：University Hill第2B期最快周末上載樓書
焦點新盤趁勢加推新一期。新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill第2A期銷售如火如荼之際，突擊推出第2B期，部署最快周末上載樓書及短期開價。
新地代理總經理胡致遠稱，推售項目第2A期間，接獲不少準買家對第2B期查詢，故加快新一期銷售步伐。項目第2B期由5座住宅大樓組成，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積約210至約770方呎。兩房間隔佔整體標準戶約62%，並提供特色戶。他又指出，新一期定價將參考項目第2A期及景觀優勢，絕對有加價空間。
匯璽三房重售賣4千萬
而項目第2A期次輪銷售已於昨晚截票，初步點算共接逾一萬張入票，按周四以價單發售191伙計，超額認購逾51.3倍。同系的西南九龍匯璽，以4,000萬元重新沽出去年取消交易的星鑽匯6樓A室，實用面積1,663方呎三房戶，最新呎價約24,053元。
同系的御海灣II昨亦招標售出1座3樓J室，屬實用面積433方呎兩房戶，連277方呎平台，成交價940萬元，呎價約21,709元。買家享特別現金回贈及印花稅，分別涉樓價4%及9%。
128 WATERLOO指定單位送優惠
市區新盤積極推優惠吸客。萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，昨日公布為指定6個單位的買家送贈價值40萬元的「星級家居禮券」優惠，買家需用120天、128天或360天現金優惠付款計劃，才可獲優惠。
發展商打造全新現樓示範單位，為18樓G室，實用面積534方呎。開放式廚房運用玻璃及趟門作間隔，變身「水晶廚房」。萊蒙國際副總經理陳偉峰稱，項目至今累售54伙，平均呎價逾3萬元，連車位銷售共套逾12億元。
嘉華國際(00173)的大埔白石角嘉熙，最新沽出2座2樓B室，為實用面積816方呎的三房連儲物室單位，成交價1,312萬元，呎價約16,078元。
雨後周六售76伙420萬起
星星地產旗下元朗雨後，落實周六分別以價單形式出售75伙，同日招標一伙頂層連天台特色戶，共發售76伙。價單發售單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價420.53萬元起。招標單位為26樓D室，實用面積909方呎。招標期由5月2日至今年7月31日。資料顯示，該盤累沽約151伙，套現逾9億元。此外，九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園昨連沽3伙，共涉2,173.6萬元。
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