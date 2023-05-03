新盤概況：University Hill第2B期最快周末上載樓書

新地代理總經理胡致遠稱，推售項目第2A期間，接獲不少準買家對第2B期查詢，故加快新一期銷售步伐。項目第2B期由5座住宅大樓組成，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積約210至約770方呎。兩房間隔佔整體標準戶約62%，並提供特色戶。他又指出，新一期定價將參考項目第2A期及景觀優勢，絕對有加價空間。

匯璽三房重售賣4千萬 而項目第2A期次輪銷售已於昨晚截票，初步點算共接逾一萬張入票，按周四以價單發售191伙計，超額認購逾51.3倍。同系的西南九龍匯璽，以4,000萬元重新沽出去年取消交易的星鑽匯6樓A室，實用面積1,663方呎三房戶，最新呎價約24,053元。

同系的御海灣II昨亦招標售出1座3樓J室，屬實用面積433方呎兩房戶，連277方呎平台，成交價940萬元，呎價約21,709元。買家享特別現金回贈及印花稅，分別涉樓價4%及9%。

發展商打造全新現樓示範單位，為18樓G室，實用面積534方呎。開放式廚房運用玻璃及趟門作間隔，變身「水晶廚房」。萊蒙國際副總經理陳偉峰稱，項目至今累售54伙，平均呎價逾3萬元，連車位銷售共套逾12億元。