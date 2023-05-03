公居屋未補價成交月減38%
資助房屋未補價第二市場交投隨大市下滑，據香港房屋委員會資料，4月份公屋及居屋第二市場暫錄169宗成交，按月同期下挫約38.5%，期內鰂魚涌康山花園錄今年首宗呎價跌穿九千元成交。
康山呎價跌穿九千
該會數據顯示，上月暫錄的未補價交投量，較3月同期的275宗，明顯減少106宗。而經調整後的3月全月同類買賣則錄421宗，較2月跌約13.2%。
上述為康山花園低層戶，實用面積約592方呎，上月以530萬元售出，呎價約8,953元。區內代理透露，單位為3座極低層C室，原先開價550萬元，減價20萬元後於上月中易手。
踏入5月，各區居屋亦陸續「開齋」，中原任展雄表示，長沙灣新居屋凱樂苑A座中低層15室兩房戶，實用面積約391方呎，第二市場成交價473.8萬元，呎價約12,118元，單位4年升值約204.8萬元或約76.1%。
該行林溢斌指出，東涌裕東苑A座高層15室一房戶，以280萬元未補價沽出，呎價約6,573元，為本月項目首宗買賣。
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