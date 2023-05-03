拍賣消息：黃埔448萬拍出 低估價逾30％

細價二手住宅單位受市場追捧，市場以拍賣形式連環售出3個另類單位，其中，紅磡黃埔花園兩房單位，不提供正本樓契，開價418萬元，獲兩組客競逐，最後僅以448萬元售出，較銀行估價低逾30%。

環亞物業拍賣昨日沽出3項住宅物業，上述為該屋苑2期第12座高層H室，實用面積約389方呎，承法院令拍賣，最終成交價較開價高出30萬元或約7.2%，呎價約11,517元。該單位最新銀行估價約650萬元。

另一項物業為上水新都廣場1座高層H室業主盤，實用面積約479方呎，單位業權有瑕疵，以開價450萬元售出，呎價約9,395元。該物業最新銀行估價約630萬元，現時成交價只是估值約七成。

將軍澳半契村屋190萬沽 至於將軍澳坑口村單號A村屋地下，建築面積約700方呎，開價190萬元出售物業二分之一業權，不交吉，亦以開拍價售出，呎價約2,714元，該類村屋地下單位市值一般可逾600萬元。該行董事總經理區蘊聰表示，是次拍賣有約30人出席，查詢及睇樓情況較之前復活節長假時好轉。