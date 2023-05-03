新界細價樓蝕水深

沙田中心輸半球 屯門康麗移民盤貶7% 樓市未見起色，抗跌力較薄弱的新界細價二線盤，續成為蝕讓重鎮。沙田中心兩房單位大幅減價約95萬元售出，原業主持貨4年帳面損失超過「半球」，屯門康麗花園有移民盤以今年新低價398萬元易手，不足4年貶值約7.4%。

中原黎宗文表示，上述沙田中心蝕讓成交為新寧大廈高層B室，實用面積約297方呎，兩房間隔，開價約628萬元，減價至533萬元易手，呎價約17,946元。原業主於2019年以585萬元購入單位，現沽貨帳面虧蝕約52萬元或約8.9%。

他指出，新盤扣起大批購買力，市場交投氣氛較為淡靜，沙田市中心各樓盤上月合共只有約10宗成交，當中約4宗來自上述屋苑。

德福本月首刁即見紅 該行鍾宏遠亦稱，二手成交減慢，急售業主不惜低價沽貨，上述康麗花園1座中層G室兩房戶，實用面積約363方呎，業主移民急讓，原本開價約420萬元，終減價22萬元售出，呎價約10,964元，較市價低約5%。單位2019年7月購入價約430萬元，至今貶值約32萬元。

至於市區屋苑也有同類個案，不過蝕幅相對輕微，其中，九龍灣德福花園本月首宗成交即「見紅」。中原賴仲軒透露，屋苑F座高層13室，實用面積約517方呎，兩房間隔，享內園噴水池景，成交價750萬元，呎價約14,507元。原業主於2020年3月以752萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁轉讓，帳面微蝕約兩萬元。

泓景臺鬆綁明賺實蝕 而部分帳面獲利單位，計及使費實屬損手離場。該行歐陽振邦稱，長沙灣四小龍屋苑4月錄約17宗成交，較3月急跌約35%，其中，泓景臺佔約4宗，屋苑3座中層H室兩房單位，實用面積約482方呎，以872萬元成交，呎價約18,091元。原業主持貨3年辣招鬆綁出售，帳面獲利約24萬元，升值約2.8%，扣除使費料明賺實蝕。

樓價升勢乏力，各區交投亦見回軟，該公司陳耀榮表示，荃灣4月錄約96宗成交，按月大跌約33%，個別單位大幅減價沽貨，其中怡景園1座頂層連天台戶，實用面積約545方呎，大幅減價逾一成，以800萬元成交，呎價約14,679元。

近日二手損手成交個案