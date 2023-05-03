簡訊一覽
●大家樂(00341)預計截至3月底止年度盈利1.05億至1.15億元，按年增長介乎3.95至4.42倍。期內因新冠疫情獲得4,090萬元政府資助，按年大減近68%。集團表示，香港業務繼續致力控制成本，成功的品牌及產品推廣項目亦有助促進銷售，加上數碼化和自動化方面的多項措施，有效提高了生產力和效率。另一方面，隨着新冠疫情控制措施放寬，內地業務銷售於去年末季呈現「V形」復甦，去年集團內地業務整體保持健康發展，網絡拓展在不利的環境下仍取得良好進展。
●粵港灣控股(01396)公布，截至去年底止年度虧損15.71億元（人民幣‧下同），較2021年度虧損4.98億元明顯擴大；每股虧損346.4分，不派息。該股昨起復牌，收報0.87元，跌2.24%。
●歌禮製藥(01672)宣布，同類首創、每日一次、口服脂肪酸合成酶（FASN）抑制劑ASC40（Denifanstat）治療痤瘡II期臨床試驗達到主要及關鍵次要終點。
●天譽置業(00059)公布，百慕達最高法院商事法庭首席法官將公司的清盤呈請聆訊押後至今年7月28日進行審理。
●優品360(02360)發盈喜，預料截至今年3月底止全年盈利將按年大增不少於80%，主因店舖總數淨增加16間產生的額外收入等所致。
●香港金融管理局以特區政府代表身份於昨日公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於2023年到期的通脹掛鈎債券系列(04239)，其第5個付息日之相關年息率為兩厘。
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