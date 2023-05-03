絲絲講場：澳航破百年傳統 首位女CEO登場

Vanessa Hudson為澳航現任首席財務官，年底將更上一層樓。

剛過去嘅五一勞動節，唔少打工仔女都可能趁機外遊重新「起飛」，澳洲航空（Qantas）業務一定程度受惠之餘，近日公司更獻新猷，提拔現任首席財務官（CFO）Vanessa Hudson，接替即將退休的喬伊斯（Alan Joyce）出任行政總裁（CEO）一職，完全打破晒澳航103年歷來嘅傳統，順利交接嘅話，將成為公司史上首位女性CEO！

Vanessa Hudson效力近30載 澳航周二宣布，喬伊斯喺今年11月退休後，其CEO和董事總經理嘅職務，將由Vanessa Hudson接替。據主席Richard Goyder介紹，呢位女將喺集團工作近30年之久，曾涉獵多個集團行政職務，包括澳航在美洲和新西蘭嘅首席客務官和高級副主席，對集團實有深刻理解。

未來半年，喬伊斯需確保與Vanessa Hudson交接工作順利進行，後者將繼續擔任目前嘅職務，同時以候任CEO身份加入董事會，直至今年股東大會後正式接下火棒。外界普遍認為，依據澳航近年經歷嘅動盪，包括世紀大疫情期間經歷連蝕3年嘅紀錄、一系列與消費者之間具爭議性嘅服務安排，仲未計同工會嘅積怨等，集團管理以至品牌口碑上或多或少都有受損，所以Vanessa Hudson上任後，料會視恢復集團聲譽為當務之急。

余絲韻