澳洲意外加息0.25厘勢未完 澳元曾漲1.3%

澳洲上周公布的通脹升幅放緩，市場原料澳洲儲備銀行（即澳洲央行）會繼上月後再度暫停加息，惟昨日議息會議卻意外將基準利率上調0.25厘，至3.85厘，續刷2012年以來新高。當局並警告需要再收緊貨幣政策。消息刺激澳元匯價昨日最多漲1.32%，高見0.6718美元，其後在0.669美元附近徘徊，升約1%；兌港元報5.2259。

通脹仍高 需時回落 澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）承認，上月通脹的峰值已過，但7%仍然很高，需要一段時間才會回落至央行目標範圍。為了讓通脹在合理的時間內回落至目標，故有需要本次加息。

其中進口價格因為供應鏈問題得到解決而回落，但本地服務價格仍然高企，令人擔憂通脹會持續，未來或有需要再加息，但實際執行仍要留意經濟和通脹未來情況。澳洲央行預計，今年通脹率將降至4.5%；2025年中期進一步跌至3%，而加息有助於穩定通脹預期，又料今年國內生產總值（GDP）將增長1.25%，至2025年中期將增長約2%。惟失業率雖處於近50年低位，但預計逐漸上升，至2025年中期將升至約4.5%。

Forexlive分析師Justin Low指，澳洲央行的聲明和前瞻指引與之前比較並沒有太大變化，可將之視為鴿派加息，但亦可能意味緊縮周期仍未結束。

畢馬威首席經濟師Brendan Rynne表示，澳洲薪金增長年率達4%，但總體產出不變，顯示出現薪金和物價螺旋式通脹。若要令通脹受控，澳洲央行或要再加息一次。亦有分析員擔心，利率高企，樓宇供款人顯得百上加斤，而企業利息成本亦在上升，再緊縮下去或會令澳洲經濟倒退。

歐核心CPI升5.6%放緩 另方面，歐元區最新的4月消費物價指數（CPI）按年升7%，大致符合預期，但較3月稍增0.1個百分點。按月升幅則放緩0.2個百分點至0.7%，符合市場預期。剔除食品、能源等的核心CPI按年升5.6%亦符預期，及稍低於前值5.7%。分析相信，通脹有所放緩，本周四歐洲央行議息或只需要加息0.25厘，而非0.5厘。通脹數據公布後，歐元挫約0.18%，兌1.0956美元，或8.599港元。