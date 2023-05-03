韓通脹3.7% 14個月低

南韓統計廳昨日公布，4月消費者物價指數（CPI）按年上漲3.7%，漲幅按月收窄0.5個百分點，也是自去年2月以來首次回落至4%以下的水平，顯示通脹壓力逐漸消除。

南韓通脹自去年3月升破4%大關後，同年6月飆上6.3%的近24年高點，CPI按年增長已連續25個月高於2%，即官方設定的中期通脹目標。不過，隨着全球能源價格持續下滑，南韓4月石油產品價格按年下降16.4%，創2020年5月以來最大跌幅，這對於依賴進口石油的南韓而言，無疑有助減低物價上升壓力。4月扣除農產品和石油類產品的核心CPI上漲4.6%，漲幅按月收窄0.2個百分點；扣除食品和能源價格的CPI按年上漲4%。

自2021年8月以來，南韓央行已10度加息，利率從歷史低點0.5厘升至3.5厘。隨着4月份通脹數據出爐，料本輪貨幣緊縮周期已屆尾聲，預計當第三季通脹率降至3%以下，南韓央行會考慮減息，而下次議息會議將在5月25日舉行。

日韓7年首開財長會議 日本與南韓昨日舉行7年來首次雙邊財長會議，日本財務大臣鈴木俊一表示，日、韓必須合作應對全球、經濟、地區和國際社會的各種挑戰；南韓財政部長秋慶鎬則稱，兩國可以加強在民營企業，以及政府在半導體、電池等高科技產業的合作夥伴關係，並需要加強財政、金融當局在地緣政治和供應鏈不穩定方面的合作，還呼籲日本盡速將南韓重新列入享有貿易優惠的「白名單」。