美銀行危機恐禍延商業地產 道指低開288

雖然美國地區銀行事件隨着摩根大通入主美國第一共和銀行而獲緩解，但整體銀行業的信心危機尚未解除。更有美國私募基金巨頭揚言，當地銀行業危機只是部分結束，預料下一波危機可能來自商業地產市場。美股3大指數周二早段受壓，道指曾跌288點，報33,763點；標指跌34點，報4,133點；以科技股為主的納指跌85點，報12,126點。

耶倫：政府最快6•1乾塘 私募股權巨頭阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）聯合創始人兼行政總裁Marc Rowan認為，銀行業動盪仍未結束，並預計銀行業將縮減貸款，導致信貸環境緊縮，又指雖然未必會導致系統性金融危機，但會對商業地產市場帶來影響，而商業地產業80%的債務，都是由中小型地區銀行提供融資，估計將在商業地產領域迎來第二波危機。

除了金融業不穩定之外，美國如今面對的另一炸彈，就是政府債務上限問題。美國財政部長耶倫指，若國會在6月初之前不提高或暫停債務限額，聯邦政府可能最快在6月1日就會耗盡資金，敦促國會盡快採取行動通過債務上限。另邊廂，消息指美國總統拜登即將提名聯儲局理事傑斐遜（Philip Jefferson）擔任聯儲局副主席。

BP首季純利倒退20% 企業消息方面，英國石油（BP）公布，截至3月底止首季純利按年倒退20%至49.6億美元，按季則升3.3%，仍勝預期，主要受惠油氣交易轉旺。公司宣布，未來3個月斥17.5億美元進行回購，超越早前定下使用閒置現金60%用作回購的目標；並預期次季原油及歐洲天然氣價格持續高企，而煉油利潤率則持續低企。

Uber截至3月底止第一季淨虧損按年縮窄至1.57億美元，營收為88.2億美元，按年增長29%，略高於市場預期。藥股輝瑞（Pfizer）公布今年首季淨利潤55.4億美元，按年跌29.51%；經調整每股盈利1.23美元，勝預期。公司重申，預測今年每股盈利介乎3.25至3.45美元，營收則介乎670億至710億美元。

社交平台Facebook母公司Meta繼去年首次發行公司債券籌集100億美元後，最新擬再集資85億美元。消息指，Meta計劃發行的債券最長年期是40年，集資所得擬用於資本支出、回購股份，以及收購和投資。