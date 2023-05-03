AI搶飯碗 IBM停招聘

料5年內取代7800職位 人力資源受害 人工智能生成內容（AIGC，AI Generated Content）日趨完善之際，相關技術亦成為一把雙刃劍，既為人類提供方便的學習途徑，但亦威脅大家生計。國際商業機器公司（IBM）行政總裁克利希納（Arvind Krishna）表示，公司未來5年可能有約7,800個職位由人工智能（AI）取代，並預告將會暫停請人，可見裁員潮席捲硅谷疊加AI效應之下，昔日美國科網巨擘的「筍工神話」似乎已幻滅！

克利希納對外媒表示，隨着聊天機械人的應用盛行，預期IBM內與人力資源等有關的後勤招聘將會暫停或減慢，包括透過自然流失削減職位，同時在5年內亦會有約30%「非見客」工種職位由人工智能和自動化技術取代。至於能夠留下來的後勤，主要涉足勞動力組成和生產力評估等職能，且有望在未來10年繼續「生還」。據悉，現時IBM內後勤部門員工約有26,000名。

三星顧安全 傳禁ChatGPT 在企業「擁抱AI」的時候，也是相關技術競爭趨激烈之時，競爭者之間壁壘分明，各地以至各大科技企業都擬築起高牆，保護行業發展。消息指，南韓的三星電子（Samsung Electronics）最新就基於安全考慮，決定禁止員工透過公司電腦、平板電腦及手機，使用ChatGPT、Google Bard及Bing等，也禁止在連線內部網絡時使用相關平台，同時正準備內部研發可使用的AI工具。

除此之外，報道還提及，三星電子要求在個人裝置上使用ChatGPT的員工，不要輸入跟公司有關的資訊等，一旦違反規定，可能將被開除。外界分析，三星作出上述舉動，主要是與4月初有三星工程師將內部原始程式碼上傳到ChatGPT，結果將資料外洩，無意間將相關機密代碼洩漏給其他公司有關，惟公司拒絕評論。

「AI教父」憂發展過快 值得留意的是，AI的發展仍未成熟，監管的問題亦備受關注。已辭去谷歌（Google）副總裁一職、被譽為「AI教父」的Geoffrey Hinton，近日便公開發聲談論對AI的疑慮，稱「感受到AI滅絕人類的可能」！

這位AI泰斗直言，對現在AI的高速發展感不安，又認為短期網民可能因受AI的虛假照片、影片、文件等傳播而喪失辨別能力，而長期而言AI則顛覆就業市場，進而滅絕人類，亦毋須30至50年的時間，就會比人類更聰明。

他補充，擔心谷歌為了與ChatGPT、Bing等競爭，放鬆約束AI，並引爆一系列的倫理問題，又強調倘若這些問題中只停留在理論層面，沒有及時準備好相關法規和有效的控制措施，問題將會沒完沒了。

AIGC浪潮下部分企業與機構對策