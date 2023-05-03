比亞迪新能源車月賣21萬輛增近倍

細分項目類別，乘用車銷量為20.94萬輛，激增98.59%，當中純電動銷量達10.43萬輛，增加81.8%；而插電式混合動力銷量達10.51萬輛，大幅上升1.18倍。摩根大通發表報告指，即使新能源汽車補貼不足，但比亞迪的首季盈利符預期，按年升4.1倍至41.3億元人民幣，同時預期公司在新能源汽車業務的核心盈利及盈利能力可能會在第二季加速，料公司今年新能源汽車銷量為260萬輛，予其目標價為275元，維持「增持」評級。

此外，吉利汽車( 00175 )昨亦公布旗下高端智能汽車公司ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（極氪）已於4月交付汽車共8,101輛，按年增長約2.79倍。

Tesla兩車型中美提價 另邊廂，美資電動車企特斯拉（Tesla）昨日上調Model 3和Model Y在美國及內地的售價，而美國售價更是兩周內第二次提高。Tesla官網資料顯示，Model 3及Model Y兩款車型在美國的售價上調250美元。另根據Tesla內地官網，Model 3及Model Y在內地的售價上調2,000元（人民幣‧下同），當中Model 3後輪驅動版售價將加至23.19萬元，高性能版售價為33.19萬元，Model Y後輪驅動版售價為26.39萬元，長續航版售價為31.39萬元，高性能版售價為36.39萬元。

其他車企消息方面，報道指，通用汽車公司在美國底特律郊區的工程中心裁減了數百名全職合約員工，此次裁員涉及公司產品研發部門；而豐田旗下的大發工業於日前公布，對海外銷售車輛的確認側面碰撞時安全性測試的認證手續存在違規行為，在豐田旗下日野汽車亦曾發生了質量數據造假問題，令公司企業治理受到質疑。