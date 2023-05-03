佳源國際傳遭港高院頒令清盤

今年3月仍以向法院提供重組建議進展情況為由，將清盤呈請進一步延至昨日早上的佳源，於上周三公布，已決定叫停部分票據交換要約。公司指，已審慎考慮合資格持有人對交換要約及該計劃的看法，將終止交換要約，並按照重組支持協議項下擬定者進行該計劃，以代替交換要約，尋求更全面的解決方案。

據報在昨日舉行的高等法院法官席前公開聆訊中，法官指，佳源進行中的重組只是集團提出的概念，故向佳源頒布清盤令，集團須變賣資產還債。佳源於去年9月6日，接獲債權人就一批同年10月到期票據而應付的1,450萬美元債務及其應計利息提出清盤呈請。

百強房企銷售按月跌17% 國際貨幣基金組織（IMF）昨強調，中國需壓制下行風險，更全面解決房地產行業問題。IMF亞太部副主管Thomas Helbling認為，內地政府自去年起推出的房地產政策對較強的房企有幫助，樓市在低位趨穩，但復甦不平衡，較弱房企仍處困境等，政府須更積極協助較弱房企重組，及推出更多措施支持行業。

中指研究院統計數據顯示，今年首4個月內地百強房企銷售總額約2.39萬億元人民幣，按年增12.8%。單計4月，百強房企銷售額卻按月跌17.4%。