佳源國際傳遭港高院頒令清盤
繼深圳上市的千億房企陽光城旗下境外全資子企「陽光城嘉世國際」之後，中國房地產發展商佳源國際(02768)傳遭香港高等法院發出清盤令，令自去年9月初接獲債權人提出清盤呈請，並多次押後至今的聆訊終有結果。該股自今年4月3日起停牌，至今尚未復牌。
今年3月仍以向法院提供重組建議進展情況為由，將清盤呈請進一步延至昨日早上的佳源，於上周三公布，已決定叫停部分票據交換要約。公司指，已審慎考慮合資格持有人對交換要約及該計劃的看法，將終止交換要約，並按照重組支持協議項下擬定者進行該計劃，以代替交換要約，尋求更全面的解決方案。
據報在昨日舉行的高等法院法官席前公開聆訊中，法官指，佳源進行中的重組只是集團提出的概念，故向佳源頒布清盤令，集團須變賣資產還債。佳源於去年9月6日，接獲債權人就一批同年10月到期票據而應付的1,450萬美元債務及其應計利息提出清盤呈請。
合景泰富欠債 股價插24%
除此之外，合景泰富集團(01813)上周五公布，獲其核數師告知在出具日期為上周五的核數師報告中，載有有關持續經營多項不確定因素的不發表意見，而核數師未能就編製財務報表時的持續經營會計基準是否合適發表意見，乃由於4月情況有變，尤其是在上周五集團拖欠附息銀行及其他借貸的本金總額2.12億元人民幣尚未據其預定還款日償還，故觸發若干長期附息銀行及其他借貸311.63億元人民幣須按要求償還。
受上述負面消息影響，合景泰富周二股價全日急瀉24.27%，收報0.78元，創半年新低，合景泰富同系的合景悠活(03913)曾挫近20%，低見0.85元的半年低位，收報0.91元，仍挫逾14%。
百強房企銷售按月跌17%
國際貨幣基金組織（IMF）昨強調，中國需壓制下行風險，更全面解決房地產行業問題。IMF亞太部副主管Thomas Helbling認為，內地政府自去年起推出的房地產政策對較強的房企有幫助，樓市在低位趨穩，但復甦不平衡，較弱房企仍處困境等，政府須更積極協助較弱房企重組，及推出更多措施支持行業。
中指研究院統計數據顯示，今年首4個月內地百強房企銷售總額約2.39萬億元人民幣，按年增12.8%。單計4月，百強房企銷售額卻按月跌17.4%。
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