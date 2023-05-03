亞洲區首季風投交易1773宗 內地回暖

亞洲區的風險投資受多種因素影響，致令今年首季區內的風險融資起步較慢。根據畢馬威最新發表的《風投脈搏》報告，首季亞洲區內獲得風投支持的企業完成1,773宗交易，融資額共135億美元。季內內地的風險投資總額為74億美元，風險投資活動在下半季隨着新冠疫情減弱而有所回升。

電動車替代能源業受捧 畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人查瑋亮（Egidio Zarrella）表示，電動汽車、替代能源、綠色科技領域目前仍然在亞洲表現良好。由於這些領域發展勢頭向好並具吸引力，投資者都希望參與其中。另一個目前備受關注的領域是人工智能，不僅是消費者應用科技，還包括那些能夠活生生展現深科技的解決方案，這是一個令人非常期待的領域。

首季亞洲對替代能源和電動汽車的風險投資需求仍然殷切，內地和香港主導區內最大規模的交易，包括電動汽車製造商極氪融資7.5億美元、太陽能技術公司江蘇中潤光能科技融資4.42億美元、化石燃料脫碳公司怡斯萊融資4億美元及聯合飛機融資2.9億美元。

畢馬威中國合夥人史韡表示，內地的風險投資在首季的後半段回暖，但交易量大致維持較低水平，相比下，種子輪和A輪融資則穩定得多。如今看到風投活動重新變得活躍，即使交易量未有大幅提升，但已展示了樂觀的迹象。生物科技和生命科學是風投活動近期較為活躍的新領域，在今年第二季值得關注。

港上市新規助帶旺IPO 該企指，雖然亞洲今年首季的首次公開招股（IPO）活動偏淡，但香港增設新的上市規則第18C章有望重振市場關注度；而在香港，人工智能解決方案正迅速成熟，特別是在樓宇管理方面，例如使用人工智能管理樓宇營運、能源使用和保安；在健康和生物科技方面，則透過人工智能進行製藥研發和疾病傳播模型。