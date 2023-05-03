IMF料亞太今年經濟增4.6%

調升華增速至5.2% 看好中印引領全球 亞太經濟在不確定環境下持續復甦，國際貨幣基金組織（IMF）發表最新報告，預計亞太區今年經濟增長4.6%，較去年10月時的預測上調了0.3個百分點，意味着亞太地區對全球增長的貢獻將達到約70%，且由中國和印度兩個人口大國佔50%，成為全球經濟增長的火車頭。其中內地經濟轉向由消費帶動，有利周邊國家出口。

IMF坦言，今年對全球經濟似乎是充滿挑戰的一年：各國貨幣政策收緊、俄烏戰爭繼續拖累經濟活動，加上近期美國和歐洲的銀行業出現問題，給本已複雜的形勢帶來了更多不確定。

中國消費升 帶動區內出口 不過，亞太地區仍然充滿活力，內部需求至今依然強勁，中國的重新開放提供了新的增長動力──人流物流回復正常，其他定期公布指標如零售銷售、旅遊預訂等都見逐步回復，故相較去年10月時IMF大幅調高今年內地經濟增長0.8個百分點至5.2%。其中內地的個人消費增長料會較投資增長佳，前者更會有溢出效應，利好亞太區出口，特別是區內主要靠旅遊業的國家。

該機構預測印度今年經濟增長5.9%，較去年10月時的預測減少0.2個百分點，也較去年強勁的增長6.8%回落，主要因為本地總體需求有所放緩所致。

經濟前景似乎一片利好，惟IMF警告亞太地區的政策制訂者不能掉以輕心，因為全球需求減弱帶來壓力，除亞洲外多數國家通脹仍高於目標水平，且核心通脹已被證明具有黏性。雖然歐美銀行業動盪至今的影響有限，但全球金融環境收緊和市場波動帶來的脆弱性仍然很高，故IMF預計亞太地區的經濟增速將在5年後降至3.9%，是其近期歷史上最低的中期預測值。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室亦看好中國，認同內地第一季的增長快於預期，消費支出也十分強勁，因此該行最新預測今年中國國內生產總值（GDP）增速至少將達到5.7%。

至於亞太區，該行認為經濟周期性放緩的最差階段將在上半年結束，整個地區的工業生產和出口都在逐漸回穩。隨着政策層面改善、科技周期上行和內地經濟強勁復甦，應會支持亞洲（日本除外）GDP年率在下半年增長5至5.5%，並預計下半年亞洲增速將領先發達市場近5%。由於下半年估值上調和盈利增長看好，將帶動亞洲區股市實現高個位數漲幅。

瑞銀：印度有半厘減息空間 瑞銀預期，美國利率見頂將成為關鍵轉捩點，為亞洲政策轉向寬鬆打開大門，部分經濟體有0.25至0.5厘的降息空間，包括南韓、印尼和印度。整體亞洲區通脹並不嚴重，並可望在下半年快速回落到2至3%區間。

信貸評級機構惠譽亦指出，中國首季經濟按季增長2.2%，高於該行預期的1.4%，主要由出口和消費強勁增長所帶動；而取消防疫限制後，亦見服務業和房地產銷售穩定下來。如再加上歐美經濟增長大致符合預期，歐洲天然氣價格危機放緩，美國消費者支出具有韌力等，都帶動了今年首季經濟增長優於預期。

全球經濟增長貢獻 亞洲主要國家實際GDP預測