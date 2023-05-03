星展去季純利股本回報率破紀錄

儘管新加坡今年首季經濟按年僅增0.1%，但當地金融銀行業吸金力卻愈戰愈勇。星展集團首財季純利按年多賺42.75%至25.7億坡元，股本回報率亦增至18.6%，均創歷史新高；首財季每股派息0.42坡元。

受惠淨息差擴大 受惠於淨息差按年擴大66點子至2.12厘，及業務持續增長，星展集團截至今年3月底止首財季總收入達49.36億坡元，按年大增34.09%，按季亦升7.53%。同時，資產質素保持穩健，首財季不良貸款比率為1.1%，與第四財季持平。普通股權一級資本（CET1）比率按季下跌0.2個百分點，至14.4%，按季而言，集團首財季純利亦增近一成。

星展集團行政總裁高博德（Piyush Gupta）表示，上季市場波動加劇之際，集團仍取得創紀錄的業績，主要受惠於避險資金泊入，帶動存款增長。以固定貨幣匯率計，上季客戶存款按季增長1%，相當於50億坡元，達到5,290億坡元。3月資金明顯流向避風港，因此存款和財富管理的淨資金流入增加。與一年前相比，集團錄得的存款規模更上升4%，相當於200億坡元。同時，流動性覆蓋比率（LCR）高達147%，穩定資金淨額比率（NSFR）則為118%，均遠高於監管要求。

在大市出現壓力的時期，集團保持業務增長勢頭，及獲取客戶的信任，高博德認為，是建基於集團旗下穩固的資本狀況、審慎的風險管理、多元化的業務線和靈活的執行，以至持續的數碼化轉型。