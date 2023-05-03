港股兩萬得復失 交投逾4月低
在「獅王」滙豐控股(00005)靚績回歸加持下，港股「五窮月」首日反覆靠穩，收市微升39點，惜兩萬點大關得而復失；同時由於北水暫停，大市全日成交縮至不足800億元，是去年12月21日後最低。
恒指周二全日高低波幅達525點，高開228點後，曾升391點，高見20,286點，惟之後缺乏承接且沽盤湧現，一度轉跌133點，低見19,761點，不過，在250天牛熊線的19,719點見支持，最終收市升39點或0.19%，收報19,933點，連升4日，累漲315點或1.61%。值得留意的是，大市成交金額較上一個交易日減少逾25%至754億元，主板總沽空金額則為138.5億元，佔大市成交金額18.35%。
恆宇停牌前暴瀉近九成
個股方面，澳門工程股恆宇集團(02448)昨日股價急瀉，並且於上午10時02分起短暫停止買賣，股價則在停牌前大跌89%，報0.385元，成交金額8,702.62萬元。集團其後發公告表示，短暫停牌以等待發布有關公司內幕消息之公告。
人幣櫃台初期北水無份
另外，香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇透露，人民幣交易櫃台預計將於今年上半年底推出，而在增加人民幣櫃台的首階段，北水南向的交易將未能參與，主因系統實施及其他準備工作需時更長，暫時亦未有時間表，初期階段只有莊家參與雙櫃台的交易，提供人民幣和港元的報價；惟他強調，北水人民幣買股可解決匯價不確定問題，料對北水南下買賣有重大刺激。
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