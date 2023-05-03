港股兩萬得復失 交投逾4月低

恒指周二全日高低波幅達525點，高開228點後，曾升391點，高見20,286點，惟之後缺乏承接且沽盤湧現，一度轉跌133點，低見19,761點，不過，在250天牛熊線的19,719點見支持，最終收市升39點或0.19%，收報19,933點，連升4日，累漲315點或1.61%。值得留意的是，大市成交金額較上一個交易日減少逾25%至754億元，主板總沽空金額則為138.5億元，佔大市成交金額18.35%。