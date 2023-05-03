渣打：銀行體系結餘不會「歸零」

港元自2月以來多次觸及7.85的弱方兌換保證，令香港金融管理局要多次出手承接港元沽盤，市場人士擔心會否跌至近乎零。

渣打大中華高級經濟師劉健恆昨日表示，銀行體系總結餘是結算銀行同業的收支及銀行與金管局之間的收支，理論上不會跌至零。

港元匯價疲弱，銀行體系總結餘已跌穿500億元。劉健恆指出，當銀行體系總結餘接近零時，港元拆息特別是短息將上升得較快，反映銀行間流動性趨緊情況；金管局在有需要時可透過選擇將較少的外匯基金票據續期，向市場釋放港元流動性。

聯匯制度沒理由改變 對於有指銀行體系總結餘偏低，將難以捍衞港元，劉認為這種擔心屬過慮，因捍衞港元的能力是建基於外匯儲備，現時本港的外匯儲備高達4,300億美元，相當充裕，差不多是貨幣基礎的兩倍，所以銀行體系總結餘下降，不代表外匯儲備下降。更重要是，在金融危機前，雖然本港銀行體系總結餘低於100億元，但仍足夠銀行處理每日的同業拆借。

他又強調，港元聯繫匯率制度在多年來行之有效，即使在2018至2019年及2022年港元弱勢時亦運作正常，故認為該制度沒有改變的理由。

拆息下半年有望回落 不過，他補充，本港銀行體系總結餘仍有進一步下降的風險，一個月期及3個月期港元拆息（Hibor）可能繼續上升，整體Hibor將維持高波動性，下半年才會跟隨聯儲局準備減息時回落。昨日港元拆息個別發展，一星期上漲至3.3106厘；隔夜息回落至3.21286厘，與樓按相關的一個月期升至3.41071厘，連升9個交易日；3個月期升至3.71006厘。