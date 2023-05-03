港稅前盈利266億 祈耀年料表現續強

行政總裁祈耀年指出，內地及香港的財富管理業務增長勢頭良好，亞太地區經濟表現強勁，對集團未來3季的表現有信心。

單計首季集團列帳基準稅前利潤狂飆逾兩倍，當中以財富管理及個人銀行業務增長最強勁，季內除稅前利潤錄52.71億美元，按年勁升3.54倍，按固定匯率計更增3.75倍。

內房相關撥備降68% 期內，工商金融業務除稅前利潤48.12億美元，按年升1.68倍。至於俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場，與企業中心業務，分別錄除稅前利潤20.4億美元及7.63億美元，增73.32%及62.58倍。

此外，集團首季整體預期信貸損失（ECL）為4.32億美元，按年減32.39%，按季減70.3%。期內，內地房地產行業相關的撥備僅6,200萬美元，比去年同期大減68.36%，按季更跌89.63%。他表示，內地政府推出多項支持樓市措施，帶動房地產市場顯著好轉，可是回撥此前的撥備還言之尚早。

就美國區域性銀行情況，他表示，該行在美國商業房地產貸款的風險敞口不大，加上過去幾年已把有關組合縮半，相信不會對集團財務造成影響。

集團表示，雖然首季預期信貸損失提撥相對溫和，但鑑於現時宏觀經濟的不確定性，維持2022年全年業績的指引，即2023年的提撥相當於平均貸款總額約40點子。